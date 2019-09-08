В Крыму проходят "юридически ничтожные" выборы: МИД Украины потребовал санкций

8 сентября 2019, 13:01

В МИД Украины отметили, что так называемые "местные выборы" составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины.

МИД Украины
МИД Украины возмущен из-за "выборов" в Крыму / РБК-Украина

В воскресенье, 8 сентября, украинское Министерство иностранных дел, которое ранее направило Боснии ноту протеста из-за скандального заявления о Крыме, попросило международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ.

Отметим, российские власти проводят в Крыму и Севастополе выборы депутатов крымского парламента и местных советов 8 сентября 2019 года. 

Так вот, в МИД Украины отметили, что так называемые "местные выборы" составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права.

 "Новые нарушение международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма", - сказано в заявлении МИД Украины.

В ведомстве также убеждены, что любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая "нормализация и налаживание диалога" вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в ее безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям.

"МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" во временно оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также усилить усилия с целью прекращения оккупации Крыма", - говорится в сообщении.

При этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко назвала выборы в Крыму "юридически ничтожными".

"Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования должны нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", – сказала Зеленко.

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Напомним, 26 августа, в понедельник, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее назвал Владимира Путина гордым, сделал сенсационное заявление по поводу аннексии Россией Крыма.

"Обаму перехитрили. Они (власти России - Ред.) присоединили Крым во время его пребывания у власти. Он мог остановить это, но он не смог это сделать", - сказал Трамп. Трамп также подчеркнул, что Обама допустил присоединение Крыма, и это "очень плохая" вещь. При этом президент США уточнил, что Крымский полуостров стратегически важен для РФ.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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