"Он – гордый": Трамп растолковал, почему Путин не просится обратно в Большую восьмерку

Трамп сказал, что Путин проситься обратно в G8 не будет / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее поспорил с лидерами G7, заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение.

При этом Трамп подчеркнул, что лично президент России Владимир Путин не будет просить возвращения России в Большую восьмерку.

"Он - гордый человек, зачем ему просить?" — отметил Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Также президент США уточнил, что был бы склонен выступить за возвращение России в "большую восьмерку". По его мнению, дискуссия на эту тему является хорошей и ровной.

Кроме того, Трамп убежден, что возвращение России в Большую восьмерку окажет позитивное влияние на всех, передает РИА Новости.

Читайте такжеБольшая восьмерка-2: лидеры G7 на тайном совещании обсудили возвращение России в "клуб"Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что официальная Москва не делала и не планирует совершать какие-либо обращения по поводу возможности возвращения формата "Большой восьмерки" со своим участием.

"Никаких обращений на этот счет мы не делали и не собираемся делать. Жизнь уже, в общем-то, ушла далеко вперёд. Мы, как сказал президент Путин в Бергансоне, мы не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в "группу семи". Но главные вопросы сейчас решаются, все-таки если брать мировую экономику и мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в "группе двадцати", — заявил он.