Лавров оценил вариант с возвращение России в "Большую восьмерку"

Сергей Лавров / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил о том, что официальная Москва не делала и не планирует совершать какие-либо обращений по поводу возможности возвращения формата "Большой восьмерки" со своим участием.

Российский главдипломат объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России в Кремле узнали исключительно из публичных заявлений некоторых западных коллег.

"Никаких обращений на этот счет мы не делали и не собираемся делать. Жизнь уже, в общем-то, ушла далеко вперёд. Мы, как сказал президент Путин в Бергансоне, мы не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в "группу семи". Но главные вопросы сейчас решаются, все-таки если брать мировую экономику и мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в "группе двадцати", — заявил он.

Напомним, ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала, о чем "торгуются" Трамп, Макрон и Путин по поводу возвращения России в G8.