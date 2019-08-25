Трамп задумался о приглашении Путина на следующий саммит G7 - Bloomberg

Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривать вариант приглашения российской делегации с гостевым визитом на саммит G7 в 2020-м.

Соответствующее сообщение опубликовало западное деловое агентство Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники.

Будущий саммит "Большой семерки" будет проходить в США в 2020 году. Поэтому Трамп, как глава Белого дома, которое принимает саммит, может приглашать на него лидеров стран в качестве гостей по собственному желанию.

Своим соратникам Трамп якобы в кулуарах говорил, что приглашение президента США Владимира Путина как гостя на следующий саммит G7 "безусловно возможно".

Напомним, ранее западные СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G7 уже в 2020-м.