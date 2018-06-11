Зачем Трамп похоронил G7

Андрей Головачев

политический эксперт

11 июня 2018, 11:38

Европейцы все никак не могут смириться с тем, что они будут общипаны как курицы, что им придется заплатить огромные деньги за десятилетия безмятежной жизни под военным зонтиком США.

Цель трампа - возвратить рабочие места назад в Америку

"И пусть весь мир прогнется под США"
музыка: А. Макаревича
слова: Д. Трампа

Итак, Дональд Трамп скандально отказался подписать совместное заявление с другими участниками G7 . Более того, он пригрозил партнерам эскалацией торговой войны, а премьер -министра Канады Джастина Трюдо вообще назвал "бесчестным слабаком". По сути, можно констатировать, что на этом организация G7 прекращает свое существование.

Для непосвященных разрушительные действия Трампа могут показаться безумными. За год с небольшим он разорвал соглашение по климату, отменил проект свободной торговли с ЕС, вышел из ядерного Договора с Ираном, парализовал ВТО, ввел пошлины против ЕС и Канады, заставил страны ЕС увеличить взносы в НАТО и вот теперь послал всех участников G7 по известному адресу.

Однако, все становиться ясным, если понять цели Трампа, точнее той части элиты, которая стоит за ним. Трамп должен во что бы то ни стало возвратить промышленное производство и рабочие места назад в США, а также сделать США мощным экспортером энергоносителей. Игры в постиндустриальный мир, экономику услуг, виртуальные активы, глобализацию, международное разделение труда закончились. Для США идеология свободной торговли окончилась тем, что они потеряли половину своих высокооплачиваемых рабочих мест в промышленности, что поставило страну на грань социальных потрясений и потери статуса мирового гегемона. На одних деривативах далеко не уедешь, потому что они могут исчезнуть в одну минуту.

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Деловая элита поставила цель возвратить рабочие места назад в Америку. В рамках существующих институтов и правил это сделать невозможно. Поэтому Трамп разрушает ВТО, МВФ, ООН, снижает налоги, вводит пошлины, переделывает международные договора таким образом, чтобы принудить американские компании возвращать производство назад в США. В первую очередь необходимо отменить принцип свободной экономики и ввести протекционизм, чем Трамп брутально и занимается.

Попутно, заметим, что ядерный договор с Ираном был разорван, для того, что бы заставить Европу отказаться от поставок энергоносителей из Ирана и перейти на поставки из США. Этой же цели служит и принуждение Германии отказаться от Северного потока-2. Европу загоняют в американские энергоносители. И Украину, кстати, тоже.

Многие в Европе все никак не могут смириться с тем, что они, европейцы, будут общипаны как курицы, что им придется заплатить огромные деньги за десятилетия безмятежной жизни под военным зонтиком США. Им кажется, что Трамп это как то флуктуация, что его надо просто еще переждать 2.5 года и все вернется на круги своя. Однако, деловая часть европейской элиты, в отличии от забубенной евробюрократии, уже осознали что они имею дело с абсолютно новой реальностью. И дело тут не в Трампе, а в том, что США более не могут жить в долг. Америка должна снова научиться жить по средствам, как было до Рейгана. А для этого надо вернуть рабочие места в США, воссоздать все промышленные отрасли. И если для этого надо разрушить все нынешние институты глобализации, то они будут разрушены и США перейдут на заключение отдельных договоров с каждой страной в отдельности на тех условиях, которые они посчитают выгодными для себя.

"А как же единые ценности Запада, как же независимые институты , которыми так был силен Запада, как же свободная торговля и принцип равной конкуренции, как основы процветания мира? ", может воскликнуть какой-нибудь наивный либерал.

Что ж, единые ценности пока временно отменяются. До лучших времен. И хорошо, если лучшие времена придут без большой войны.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Большая семерка G7 Дональд Трамп Джастин Трюдо Андрей Головачев
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