"Мог остановить": Трамп повесил на Обаму аннексию Крыма

Трамп заявил, что Обама мог предотвратить аннексию Крыма / Reuters

26 августа, в понедельник, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее назвал Владимира Путина гордым, сделал сенсационное заявление по поводу аннексии Россией Крыма.

"Обаму перехитрили. Они (власти России - Ред.) присоединили Крым во время его пребывания у власти. Он мог остановить это, но он не смог это сделать", - сказал Трамп на пресс-конференции в Биаррице после саммита G7.

Трамп подчеркнул, что Обама допустил присоединение Крыма, и это "очень плохая" вещь.

"Если бы это произошло во время моего президентского срока, я бы сказал: "Извините, ребята! Я сделал ошибку", - добавил Трамп.

При этом президент США уточнил, что Крымский полуостров стратегически важен для РФ.

"Крым был аннексирован во время президентского срока Обамы. Это очень большая и важная территория. Это место, где у России размещены подлодки. Они не такие мощные и не такие большие, как наши, но у них есть подлодки", - добавил Трамп, передает Страна со сылкой на российский Интерфакс.

Читайте такжеАннексия Крыма: экс-премьер АРК рассказал, что было перед российским захватомНапомним, ранее Курт Волкер рассказал, чем аннексия Крыма похожа на советскую оккупацию Прибалтики. Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины убежден, что официальному Киеву придется долго ожидать процесса деоккупации полуострова Крым.

"Мы не увидим быстрого движения по Крыму, но так же никто не собирается принимать, что он принадлежит России. Я бы ожидал, что, в конце концов, он восстановится как часть Украины - это просто продлится очень долго", - считает Волкер.