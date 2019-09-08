Выборы в Крыму: Россия обвинила Facebook и Google во вмешательстве

Россия обвинила американские компании во вмешательстве в выборы / Мир прогнозов

В России пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что на рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины во время так называемых выборов, которые были проведены, в том числе, и в аннексированном Крыму.

Как сообщает ТАСС, такие действия в Кремле назвали вмешательством в выборы.

"Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми. Факты нарушений Google и Facebook будут переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ", — заявил Ампелонский.

Российский чиновник акцентировал, что подобная ситуация зафиксирована не впервые, аналогичные действия со стороны Google и Facebook осуществлялись в минувшем году. По его словам, в офисы компаний направляли "рекомендации исключить использование рекламного инвентаря для распространения политагитации", однако они остались без внимания.

Как известно, 8 сентября в Крыму проходят так называемые выборы депутатов в Госсовет республики, Симферопольский городской совет и Заксобрание Севастополя. Всего по России открылось 48 875 избирательных участков.

Напомним, в МИД Украины попросили международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ.

Как ранее сообщалось, в России резко ответили Украине на обвинения по выборам в Крыму.