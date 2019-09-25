В Офисе президента рассказали, о чем говорили Зеленский с Лавровым

Владимир Зеленский и Сергей Лавров / Gazeta.ru

В Офисе украинского президента подтвердили факт переговоров Владимира Зеленского и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в кулуарах здания Генассамблеи ООН.

Соответствующее сообщение опубликовал портал РБК-Украина со ссылкой на собственные источники Офисе президента.

"Действительно вчера во время приема у господина президента Владимира Зеленского и Лаврова состоялся короткий диалог. Это не была встреча. Это был прием, на котором принимали участие все. Никого из представителей делегации не было в этот момент рядом, был только президент. В какой-то момент произошла эта беседа", - заявили они.

Кроме того, по данным чиновников ОП, Сергей Лавров первый обратился к Владимиру Зеленскому.

"Господин Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому. Это был короткий диалог по поводу нормандского формата", − сообщил источник в Офисе президента.

Напомним, ранее Зеленский озадачил российских журналистов. До этого президенту Украины своим поведением удалось вызвать "вонь на росТВ".



