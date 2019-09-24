"Ху*лостан даже в Нью-Йорке желчит": Зеленский не ответил "обосранцам" и вызвал "вонь" на росТВ

Зеленский проигнорировал российских журналистов / president.gov.ua

24 сентября, во вторник, глава украинского государства Владимир Зеленский прилетел в США ради встречи с президентом Америки Дональдом Трампом.

При этом Зеленский стал объектом особого внимания российских СМИ.

К слову, журналисты телеканала Россия-1 хотели задать свои вопросы президенту Украины на одном из мероприятий, но поговорить с Зеленским им не удалось, из-за чего "акулы пера и микрофона" стали обсуждать кортеж украинского президента и посвятили этому целый выпуск телеканала.

"Понятное дело, что Владимир Зеленский слышал нас, но отвечать не стал", - завил журналист телеканала.

В свою очередь одиозный российский журналист обратил внимание на то, что Владимир Зеленский якобы боится вопросов от СМИ, и вспомнил, что Петр Порошенко всегда уделял время представителям "четвертой власти".

"Такого я не видел никогда, хотя освещал визиты многих президентов в разные страны. Так как Зеленского охраняют здесь, в Нью-Йорке, не охраняют ни Путина, ни Трампа, не охраняет, больше того скажу, даже Порошенко. К Порошенко можно было спокойно подойти, спокойно что-то спросить. Да, он всякие глупости нам отвечал, но тем не менее, - отвечал. Вокруг Зеленского в три ряда выстроились охранники, при чем не американские, а именно украинские. Уж не знаю, сколько он привез с собой охраны в своем самолете А-319, и не давали нам задавать вопросы. Может быть они боятся, что мы спросим про его связи с Трампом и про Байдена, может быть просто чего-то опасается", - высказались в эфире специального выпуска российского телеканала.

Отметим, в комментариях под видео граждане стали ругаться. Россияне возмущены, что росСМИ столько внимания уделяют президенту соседнего государства, украинцы, в свою очередь, насмехаются над россиянами.

"Фашистко-нацистскую недоимперию рашку нужно гнать отовсюду. Не только из ООН...", - сказал Андрей Бойко.

"Россия изгой ,ха, ха)", - высказался некий Тудар Бошку.

"Не пустили обосранцев, не хотят, что бы воняло", - добавил некто под ником Хан Соло.

"Это какой-то цирк с начало про Зеленского потом про росию , а если так разобраться всех кого не пустили с каждого телевизора кричали что сша это зло и там очень плохо тогда зачем вам туда ехать", - отметил Андрей Иванов.

"Ху*лостан даже в Нью-Йорке желчит", - обратил внимание Владимир Герасимьюк.

"Петро От гавкивался !Падлюка", - вставил свои 5 копеек еще один пользователь Сети.

"Сколько можно!! почему не занимаются внутренними проблемами????мы и правду бензоколонка!", - возмутился Сергей Черепанов.

Читайте такжеЗеленский рассказал, чего хочет добиться от встречи с ТрампомНапомним, ранее сообщалось, в России паранойя -Зеленский пытается обыграть Путина. Главный редактор радиостанции Эхо Москвы и товарищ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Алексей Венедиктов неожиданно разродился громким инсайдом о будущей встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках "нормандского формата".

"Встреча в нормандском в формате в верхах уезжает на октябрь, только после встречи Зеленского с Трампом 24 сентября в США. Трамп готов попосредничать. Зеленский пытается его разыграть против тандема Макрон-Меркель, склонных к компромиссу с Россией в украинском досье. США не склонны (как я понимаю)" - сообщил Венедиктов на своем телеграм-канале.