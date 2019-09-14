В России паранойя: Зеленский пытается обыграть Путина

14 сентября 2019, 09:12

Венедиктов внезапно разродился инсайдом о предстоящей встрече лидеров Украины и России.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский пытается обыграть Путина, убеждены в России / Офис президента

Главный редактор радиостанции Эхо Москвы и товарищ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Алексей Венедиктов, которому ранее в Нацсовете ответили, что не дадут разрешение на работу в Украине его радиостанции, неожиданно разродился громким инсайдом о будущей встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках "нормандского формата".

"Встреча в нормандском в формате в верхах уезжает на октябрь, только после встречи Зеленского с Трампом 24 сентября в США. Трамп готов попосредничать. Зеленский пытается его разыграть против тандема Макрон-Меркель, склонных к компромиссу с Россией в украинском досье. США не склонны (как я понимаю)" - сообщил Венедиктов на своем телеграм-канале.

Читайте такжеРаскрыты вопросы, которые обсудят Зеленский и ТрампНапомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться аж в октябре из-за России.

"Мы читали сегодня от российской стороны ответы, что вероятно она состоится в октябре. Уже, то есть, поставлен новый месяц как минимум. С нами это не согласовывалось", - рассказал Пристайко.

Также ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах между Украиной и Россией, будут подталкивать президента Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, которые контролируют российские вооруженные формирования, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

При этом второй украинский президент подчеркнул, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году.

"Давайте соблюдать минские договоренности", - лаконично заявил Кучма.

По мнению Кучмы прежде, чем проводить выборы в оккупированных районах, Россия должна отозвать боевиков и вернуть украинским войскам контроль над границей.

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