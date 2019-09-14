"Нормандская четверка" перенесла встречу и "Минск-3" подписан не будет - Пристайко

14 сентября 2019, 07:37

Глава МИД Украины убежден, что не стоит тешить себя надеждами, что лидерам стран "нормандского формата" только за одну встречу удастся что-то подписать.

Ангела Меркель, Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин.
Встреча Меркель, Макрона, Путина и Зеленского перенеслась на октябрь / Reuters

Президент России Владимир Путин. Канцлер Германии Ангела Меркель, лидер Франции Эммануэль Макрон и глава украинского государства Владимир Зеленский на ближайшей встрече в "нормандском формате" не планируют подписывать никакие документы, категорично заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее анонсировал местные выборы на оккупированном Донбассе.

"Новых бумаг нет - их нет. Их на самом деле никто и не производит. Мы в течение многих лет не можем даже начать выполнять третий, четвертый пункты и т.д. Минских договоренностей", - сказала глава украинского МИД.

Более того, Пристайко подчеркнул, что представители России не предлагают подписывать новых документов.

Министр убежден, что не стоит тешить себя надеждами, что лидерам стран "нормандского формата" только за одну встречу удастся что-то подписать, что установит мир в Украине.

По словам Пристайко, точной даты встречи "нормандской четверки" до сих пор нет, хотя  "Франция, Германия и Украина были готовы к встрече в Париже 16 сентября".

"Но, к сожалению, российская сторона не могла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место останется в Париже, и мы сейчас ищем новое время для этой встречи ", - сказал Пристайко.

При этом министр добавил, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться аж в октябре.

"Мы читали сегодня от российской стороны ответы, что вероятно она состоится в октябре. Уже, то есть, поставлен новый месяц как минимум. С нами это не согласовывалось", - резюмировал Пристайко, передает УНИАН.

Читайте такжеРавны нулю: эксперт оценил перспективы минского процессаНапомним, 13 сентября представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что лидеры "нормандской четверки" готовятся подписать документы на встрече.

По информации, журналисты спросили Кучму, будет ли подписано новое соглашение - так называемый "Минск-3".

"Минск-3? Действительно, советники готовят решения, которые они (лидеры Украины, Франции, Германии и России) должны там подписать. Я имею в виду" нормандскую четверку ", - сказал Кучма.

При этом Кучма напомнил, что последняя встреча лидеров стран "нормандского формата"  - Украины, Франции, РФ и Германии, состоялась в октябре 2016 года.

"Они должны действительно ответить всему миру, в первую очередь, украинцам, что они сделали после последней встречи, которая была в октябре 2016 года. Столько времени прошло, если вы, ребята, взялись, то ответьте, потому что они сбросили на Трехстороннюю контактную группу - мы не имеем права принимать решения. Решение принимают правительства, парламенты ", - отметил Кучма.

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