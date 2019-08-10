"Придурок руцкий насрёт на стол": в Нацсовете ответили "путинскому пудельку" Венедиктову

Алексей Венедиктов планирует открыть бюро в Украине / kazanfirst.ru

Намерение главного редактора российской радиостанции Эхо Москвы открыть в Киеве украинское представительство разбил в пух и прах член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Костинский заявил, что в Украине не дадут разрешение на работу российской радиостанции Эхо Москвы.

"Даже не знаю, куда господину Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала Эхо Москвы в Украине. Двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты", - сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на своей странице в социальной сети Facebook.

То же время, Нацсовет как регуляторный орган пока не информировал о своей позиции по поводу возможности открытия украинского отделения Эха Москвы.

Отметим, что украинцев сильно взволновало подобное намерение пропагандиста России. В социальных сетях люди возмущаются.

Читайте такжеКадыров угрожает главреду "Эха Москвы" за опрос на радио: Венедиктов просит защиты у силовиков"Какое ЭХО???Этого божьего одуванчика в тюрьму. У нас уже есть один МОТЯ. Если бы наш народ был единым,такие Ильи и венидиктовы бежали от нас с голой жопой. Все зависит от нас украинцев!", - сказала Анна Луценко.

"Венедиктов ви не знаєте за що ОМОН дубасив в Москві тих хто не таке слово сказав ...Ви приіхали в Украіну і маєте наглість пороти фігню правда вас ніхто не затримує за такі висловлювання , а жаль ..!! Де наше СБУ чому всякий москальський чобіт топче по мозгах украінцям ..А може то правду він каже якщо ніякі силові органи не реагують на таке..?", - возмутилась Анна Сима.

"Принимайте и этого вунедикта ! Отмойте, постригите, откормите, квартиру подарите, НО !!! запомните, и этот придурок руцкий насрёт на стол", - убежден Василий Кирилюк.

"Путинский пуделёк, другого и не ждал от человека, находящегося на подсосе Газпром медиа", - добавила Mamuka Putkaradze.

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, как"вербовал" кремлевского пропагандиста Соловьева. По словам Коломойского, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на канале 1+1.

"Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он [Соловьев] достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы", — рассказал Коломойский.