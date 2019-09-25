"Вован культурно на *уй послал": Зеленский озадачил российских журналистов в США - видео

Зеленский отшил российских журналистов / Фото пресс-службы ОП

Глава украинского государства Владимир Зеленский, который ранее в США на полях саммита Генеральной ассамблеи ООН не ответил "обосранцам" и вызвал "вонь" на росТВ, все же вынужден был поговорить с российскими СМИ, которым заявил, что не собирается ничего просить у президента США Дональда Трампа.

"Мы можем говорить про поддержку. А если про "просить" — это точно не про Украину. Мы сами можем кому-то помочь", — ответил Зеленский российским журналистам, которые спросили, что он будет просить у Трампа.

Отметим, в соцсетях видео общения Зеленского с росСМИ активно обсуждается.

Многие пишут "красава, молодец".

"Молодец Вован культурно на*уй послал", - отметил пользователь Сети.

"Посмотрите как набежали стервятники с госканалов соседнего поребрика..6 лет у них главная ема УКРАИНА они уже там мозги засрали россиянам ..и это еще не вечер", - добавил Днекто под ником Дед Мартин.

"Интересно а Путину украинские журналисты могут так близко подойти и задавать вопросы?", - поинтересовался Макс Ракс.

Зеленский росСМИ:

Если про просить - это точно не про Украину, Украина новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь. pic.twitter.com/inCQ3yb9Ej — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) 25 вересня 2019 р.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время участия в диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращения войны и установления мира.

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека", - процитировала слова Зеленского пресс-служба ОП.

Читайте такжеЗеленский в США провел краткие переговоры с ЛавровымТакже ранее в рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генеральной ассамблеи ООН.

"Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях ГА ООН-2019. Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября", - сообщается на официальном Telegram-канале Зеленского.