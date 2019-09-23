"Вернуть всех": у Зеленского озвучили планы по новому обмену пленными

У Зеленского озвучили планы по новому обмену пленными / сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть всех незаконно удерживаемых в России украинцев, заявил его помощник Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных и ранее опроверг "суперважность" Цемаха.

"Есть люди, которые находятся на территории Российской Федерации, Крыма, есть те, которые на неподконтрольных территориях. По согласованию этих списков постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с нашей, но и с той стороны. Работа достаточно кропотливая", - отметил Ермак.

По словам Ермака, президент Владимир Зеленский всегда декларирует, что принцип возвращения всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины записан в минских соглашениях и является приоритетом.

"Мы хотим, чтобы все наши люди вернулись домой", - подчеркнул Ермак.

При этом Ермак не назвал количество украинских заложников, которых включат в списки. Речь идет о те, кто находятся на временно оккупированном Донбассе.

"Конечно. Над ними проводится работа. Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы", - резюмировал Ермак в интервью Левому берегу.

Читайте такжеВ РФ назвали вероятные сроки второго обмена пленными между Киевом и МосквойНапомним, ранее сообщалось, глава МИД Вадим Пристайко рассказал, почему Киев выдал Москве Цемаха при обмене пленными.

"Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Сюда относится выдача Цемаха. И мы осознаем, что наше решение было сложным и для многих наших международных партнеров, в частности, Нидерландов. Мы рассчитываем на понимание вынужденности такого шага", − заявил Пристайко.