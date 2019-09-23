  1. Главная
  3. Политика

"Вернуть всех": у Зеленского озвучили планы по новому обмену пленными

23 сентября 2019, 09:38

Ермак не назвал количество украинских заложников, которых включат в списки.

Сенцов, Кольченко
У Зеленского озвучили планы по новому обмену пленными / сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть всех незаконно удерживаемых в России украинцев, заявил его помощник Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных и ранее опроверг "суперважность" Цемаха.

"Есть люди, которые находятся на территории Российской Федерации, Крыма, есть те, которые на неподконтрольных территориях. По согласованию этих списков постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с нашей, но и с той стороны. Работа достаточно кропотливая", - отметил Ермак.

По словам Ермака, президент Владимир Зеленский всегда декларирует, что принцип возвращения всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины записан в минских соглашениях и является приоритетом.

"Мы хотим, чтобы все наши люди вернулись домой", - подчеркнул Ермак.

При этом Ермак не назвал количество украинских заложников, которых включат в списки. Речь идет о те, кто находятся на временно оккупированном Донбассе.

"Конечно. Над ними проводится работа. Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы", - резюмировал Ермак в интервью Левому берегу.

Читайте такжеВ РФ назвали вероятные сроки второго обмена пленными между Киевом и МосквойНапомним, ранее сообщалось, глава МИД Вадим Пристайко рассказал, почему Киев выдал Москве Цемаха при обмене пленными.

"Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Сюда относится выдача Цемаха. И мы осознаем, что наше решение было сложным и для многих наших международных партнеров, в частности, Нидерландов. Мы рассчитываем на понимание вынужденности такого шага", − заявил Пристайко.

Владимир Зеленский обмен пленными новости Украины Андрей Ермак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:36
"Ткани через черепушку пролазят": Заворотнюк перестали лечить и ждут смерти
10:30
Пьяный экс-нардеп от БПП устроил побоище и угрожал другу Гандзюк: подробности Видео
10:06
Киркорову сбагрили устаревший iPhone под видом iPhone 11
09:59
Авария с 9 погибшими под Житомиром: копы задержали водителя злосчастного грузовика
09:57
"Киев останется без Донбасса": в РФ устрашили Украину из-за "формулы Штайнмайера" Видео
09:55
Кремль заклинило мнение
09:38
"Вернуть всех": у Зеленского озвучили планы по новому обмену пленными Видео
09:36
Мир на Донбассе: у Зеленского заговорили о масштабном международном договоре
09:30
Танці з зірками 2019: 5 выпуск смотреть онлайн 22-09-2019 Фото Видео
09:25
В Украине проведут пробную перепись населения Видео
08:56
Девять трупов на трассе Киев-Чоп: DAF с цистерной влетел в автобус "Житомир-Яремча"
08:49
Первая встреча Зеленского и Трампа: на Банковой озвучили ожидания
08:33
Почему Зеленскому не стоит бояться говорить с Путиным без посредников мнение
08:29
"Обама позволил Путину забрать пятую часть Украины": Помпео похвалил Трампа
08:15
В чем сила?: Помощник Зеленского рассказал, чем президент "цепляет" мировых лидеров
07:51
У Зеленского опровергли "суперважность" Цемаха в обмене пленными
07:24
Цена за прекращение войны: на Банковой пообещали удивить
06:55
Когда ждать скачка доллара мнение
06:54
Обнародуют на весь мир: скандал вокруг Трампа и Зеленского набирает новые обороты
06:24
Катастрофа неотвратима: астролог рассказал, когда разразится новый финансовый кризис
06:01
День осеннего равноденствия: всё о дне – от ритуалов до поздравлений Фото
05:40
Прямое каре – самая выигрышная женская стрижка 2019-2020, которая идет всем – 44 фото Фото Видео
05:06
Конец света в последний день сентября: Марс и Сатурн взорвут Землю - ученые
04:22
Гнев и ярость светила: на украинцев обрушится мощнейшая магнитная буря Видео
03:34
"Залезли в долги": эксперт рассказал, как выплата кредиторам повлияла на курс доллара Видео
03:02
О раке знала давно: подруга Заворотнюк рассказала о болезни актрисы
02:33
В Киеве мужчина упал с моста прямо под колеса авто Фото Видео
02:22
Ученые озвучили провоцирующие боли в суставах продукты Видео
01:54
Эксперты рассказали, что пить на ночь, чтобы похудеть
01:08
Четыре ноги и три руки: в Индии родился ребенок с жуткими аномалиями Фото
01:02
Модный черно-красный маникюр – самый красивый маникюр осени 2019 – 30 фото Фото Видео
00:47
В центре Киева у соратника Порошенко украли часы по цене квартиры
00:22
Гороскоп на сегодня: кому в осеннее равноденствие "светят" несчастные случаи
22 сентября, воскресенье
23:59
Вдребезги: в РФ с неба падала военная техника, курьезное видео Фото Видео
23:40
В Киеве загорелись автоцистерны на нефтебазе: шокирующие кадры Фото Видео
23:28
Танці з зірками 2019 кто ушел в 5 выпуске шоу Видео
22:52
Трагическое ДТП под Одессой: названы имена девяти погибших Видео
22:28
В октябре украинцы могут пострадать от мощных магнитных бурь
21:55
"Всю жизнь говорил на русском": Бородянский высказался насчет закона о языке Видео
21:38
Ученые перечислили продлевающие жизнь простые продукты Видео
20:59
Задремавший в Раде депутат от Слуги народа сосредоточится на политике к 2020 году
20:35
"Единственное средство": Трампу грозит импичмент за давление на Зеленского Видео
20:20
Режиссер из Польши выиграла награду за фильм о Голодоморе в Украине
19:57
"Поддерживаю Украину": Трамп требует от ЕС раскошелиться для Киева Видео
19:38
Блокада "угля Путина" под Львовом: активисты продолжили борьбу
18:57
"Докопаемся до этого": у Трампа грозят Байдену расследованием по украинскому вопросу Видео
18:36
Сколько заработали боты на выборах в Украине: немалые цифры Видео
18:30
"Поворачивает на зиму": синоптик рассказала о погоде в день осеннего равноденствия Видео
18:01
Обнародована программа визита Зеленского в США
17:47
Шедевр в матче с "красными дьяволами": Ярмоленко отличился эффектным голом в АПЛ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять