Глава МИД рассказал, почему Киев выдал Москве Цемаха при обмене пленными

Владимир Цемах / Reuters

Решение о выдаче России свидетеля по делу о крушении малайзийского Boieng MH17 Владимира Цемаха было вынужденным шагом

Официальный Киев был вынужден принять решение о выдаче РФ Владимира Цемаха − свидетеля по делу о сбитии малайзийского Boieng рейса MH17 летом 2014-го в небе над Донбассом.

Такую информацию озвучил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Сюда относится выдача Цемаха. И мы осознаем, что наше решение было сложным и для многих наших международных партнеров, в частности, Нидерландов. Мы рассчитываем на понимание вынужденности такого шага", − заявил он.

Напомним, 7 сентября Владимир Цемах стал одним из тех людей, которые были выданы Кремлю в рамках обмена пленными. Позднее президент Владимир Зеленский заявлял о том, что Цемах перед отправкой в РФ был допрошен по делу MH-17 следователями из Нидерландов. Далее бойцы ВСУ рассказали, как Цемаха вывозили из районов Донбасса, контролируемых "ДНР".

