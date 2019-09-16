Так ли важен Цемах, как его малюют: Волкер дал пояснение

Волкер рассказал о значимости Цемаха для следствия / Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментирвал выдачу России в рамках масштабного обмена пленными бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР", главного подозреваемого в деле о сбитом боинге Малазийских авиалиний Владимира Цемаха.

Американский дипломат считает, что очень важно было овободить пленников Кремля. Что касается цены обмена, то Волкер ответил так: "Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят".

Спецпред Госдепа акцентровал на том, что Украина и Россия сделали шаг вперед, при этом в дальнейшем также нужно проводить обмены.

"Должны быть освобождены заложники на Донбассе. Должен быть прогресс в прекращении огня, дальнейшее разведение сил. Это шаги, на которые Россия не хочет идти. Но обмен может способствовать определенным возможностям для этого", - сказал Волкер в интервью 1+1.

В то же время он не смог спрогнозировать, удастся ли освободить всех пленных до конца года.

"Знаете, это зависит от обстоятельств. Думаю, чем больше людей освободят, тем лучше. Должно быть предложение обменять "всех на всех", но могут быть проблемы с определением. Россия распространяет свою трактовку пленных на тех, кто задержан в ходе конфликта, и на тех, кто арестован по разным причинам в других местах", - сказал он.

По его словам, официальный Киев демонтрирует желание провести обмен, теперь ответного шага следует дождаться от России.

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Напомним, 7 сентября Киев и Москва обменялись пленными в формате "35 на 35". На украинскую территорию из РФ вернулись 24 моряка, захваченных в плен россиянами в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще ряд политзаключенных.

Президент Владимир Зеленский говорил, что идет подготовка к новому этапу обмену пленными между Украиной и Россией. Глава государства отметил, что обмен пленными обсудят на трехсторонних переговорах в Минске и в рамках "нормандского процесса".