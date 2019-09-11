Цемаха, которого отдали Путину, переквалифицировали из свидетеля в подозреваемого по делу MH17

Владимир Цемах стал главным подозреваемым по делу сбитого боинга / Reuters

"Начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, которого выдали Кремлю в рамках обмена пленными, переквалифицировали из свидетеля в главного подозреваемого в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний.

Об этом в интервью DW сообщила депутат Европарламента Кати Пири.

По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

К слову, именно Пири стала автором письма от 40 депутатов Европейского парламента, в котором просили не выдавать Кремлю Цемаха.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, почему Украина не могла выдать Нидерландам боевика Цемаха.

Как сообщал Главред, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Ранее стало известно, почему Зеленский отдал Цемаха Путину.