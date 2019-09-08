Луценко объяснил, почему Украина не могла выдать Нидерландам боевика Цемаха

Владимир Цемах в зале суда / Reuters

Отправившийся в РФ в рамках обмена между Украиной и Россией бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах отказался от сделки с прокуратурой и не мог быть выдан Нидерландам, заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции", - написал он в своем Facebook.

Луценко уточнил, что Нидерланды смогут его судить заочно, так же, как и первых 4 подозреваемых, с марта 2020 года.

Экс-генпрокурор также считает, что Россия будет использовать недовольство нидерландского общества в связи с передачей Цемаха для снятия санкций ЕС, которые были введены после катастрофы самолета рейса МН17.

Читайте такжеУчастник операции по уничтожению MH-17 Цемах причастен к убийству бойцов 30-й бригадыКроме того, он заявил, что в качестве генпрокурора организовывал юридическую подготовку при двух последних обменах пленными - 74 украинца на 306 россиян в декабре 2017 года и 35 на 35 7 сентября.

Напомним, Генпрокуратура Нидерландов попросила Россию выдать Цемаха. Также правительство Нидерландов выразило сожаление, что в рамках обмена пленными под давлением России Цемах был передан РФ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов.