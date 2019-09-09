Стало известно, почему Зеленский отдал Цемаха Путину

Владимир Цемах отправился в Россию 7 сентября/ twitter.com/MaryanKushnir

Выдача России Владимира Цемаха, который обвиняется в причастности к катастрофе рейса МН17 Малазийских авиалиний в небе над Донбассом летом 2014 года, не будет иметь для Украины каких-либо политических последствий. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных.

По его словам, имя Цемаха было в списке на обмен с самого начала.

"Президент Зеленский провел консультации с некоторыми европейскими лидерами, и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона относительно Цемаха, были реализованы. Они имели возможность провести все, что хотели, в рамках расследования", - сказал Ермак в интервью Украинской правде.

Также, по его словам, информация о том, что Цемах является очень важным свидетелем по делу об авиакатастрофе, идет от СМИ.

"Является ли он важным свидетелем или не является, это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он важным. А что касается каких-то последствий политических... Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решение о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами", - считает Ермак.

Кроме того, и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии и тому подобное. А это - рабочий механизм, добавил помощник Зеленского.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, почему Украина не могла выдать Нидерландам боевика Цемаха.

Как сообщал Главред, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.