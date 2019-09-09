Обеспечить правосудие будет сложнее: Австралия разочарована выдачей Цемаха РФ

Владимира Цемаха передали России в рамках обмена пленными / Reuters

Министрерство иностранных дел Австралии прокомментировало решение Украины выдать российской стороне бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха, который является свидетелем в расследовании крушения самолета рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

В частности, в МИД Австралии заявили, что признают важность для Украины обмена с Россией удерживаемыми гражданами и приветствуют освобождение 35 украинских граждан, включая 24 моряка, задержанных в Азовском море в ноябре прошлого года.

"Мы признаем страдания, которые они и их семьи перенесли, и понимаем их счастье по возвращении домой. Однако Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах, человек, представляющий интерес в связи с крушением MH17", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В то же время в МИД напомнили, что ранее просили правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии.

Читайте также"Мы недовольны": в Нидерландах распекли Украину за передачу Цемаха РФ"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации, чтобы включить Цемаха в этот обмен. Однако обеспечить правосудие Цемаха будет сложнее, если он находится в России", - добавили в австралийском МИД.

Также уточняется, что в течение четырех лет Австралия выделила 50,3 млн долларов на поддержку судебных преследований и расследований для того, чтобы близкие жертв авиакатастрофы Боинга Малазийских авиалиний могли реально участвовать в судебных разбирательствах в Нидерландах.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, почему Украина не могла выдать Нидерландам боевика Цемаха.