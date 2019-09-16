В ВСУ рассказали, как боевика Цемаха вывозили из "ДНР": видео

Владимир Цемах / Reuters

Во время спецоперации во вывозу боевика Владимира Цемаха (фигуранта дела о сбитии малайзийского Боинга рейса МН17) из временно оккупированных районов Донбасса террористы "ДНР" получили приказ о его убийстве вместе с украинскими разведчиками.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ТСН."Был перехват, и нам сообщили, что нашу машину "скорой помощи" - на уничтожение. Именно в это время вывозили взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами", − заявил член экипажа парамедиков Андрей Нечипорук.

Именно он с коллегами приводил в чувство Цемаха после многочисленных уколов транквилизаторов.

Читайте такжеСмертельный рейс МН17: в МИД Нидерландов подтвердили допрос Цемаха до обмена заключенными"Когда мы сняли с него мешок, я понял, что это не простой человек, потому он моментально все, что было вокруг, всю зону ответственности на КСП, он все себе срисовал", − рассказал другой парамедик, Степан Сирак.

По его словам, Цемах был в момент спецоперации находился в не вполне адекватном состоянии.

"Он был не совсем в адекватном состоянии, у него какое-то кровотечение незначительное было, и я его на украинском спросил: "Какое у вас нормальное давление?". Он меня не понял, и тогда я спросил на русском: "Какое у вас давление нормальное?" Он сказал "Я не знаю, я не знаю". Такое у него состояние было", − подытожил Сирак.

Кроме того, известно, что в спецоперации по "изъятию" Цемаха на подконтрольную Киеву территорию задействовали несколько подразделений.

"Идти к своим решили в Марьинке. Ценную добычу должна была встретить армейская разведка. Группу разведчиков вел "киборг" Александр Колодяжный (который вскоре погиб в результате подрыва на противопехотной мине – "Главред")", − говорится в тексте.

Напомним, 7 сентября Владимир Цемах был одним из тех, кого выдали Кремлю в рамках обмена пленными (в противном случае в Москве вообще отказались бы от мероприятия). Позднее президент Владимир Зеленский заявлял о том, что Цемах перед отправкой в РФ был допрошен по делу MH-17 следователями из Нидерландов.