Цемах вернется на оккупированный Донбасс – прокурор

5 сентября 2019, 13:37

Суд решил не надевать на Владимира Цемаха электронный браслет слежения.

Владимир Цемах
Владимира Цемаха отпустили под личное обязательство / Reuters

Заместитель начальника отдела Генпрокуратуры Олег Пересада прокомментировал решение Киевского апелляционного суда об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17, бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха.

Пересада подчеркнул, что решением суда Цемах обязан не отлучаться с места своего жительства, однако в последние годы он проживал на временно оккупированной территории Донбасса.

"Учитывая то, что местом его постоянного проживания является неподконтрольная Украине территория... я не знаю, куда он отправится", – отметил прокурор.

Читайте такжеУчастник операции по уничтожению MH-17 Цемах причастен к убийству бойцов 30-й бригадыОн также рассказал, что решением суда на Цемаха не наденут электронный браслет слежения.

"Прокуратура возражала против удовлетворения апелляционной жалобы, поскольку Цемах подозревается в совершении особо тяжких преступлений, связанных с гибелью украинских военнослужащих. Имеются определенные риски, что находясь на свободе, он попытается уклониться и от досудебного расследования и от суда и от наказания", - пояснил Пересада в комментарии Громадському позицию прокуратуры.

Напомним, ранее следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать Цемаха РФ, потому что хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу сбивания малайзийского Боинга рейса МH17 на Донбассе летом 2014 года.

Кроме того, 40 евродепутатов написали письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому с просьбой не включать Цемаха в список обмена пленными с Россией.

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Донбасс суд прокурор ГПУ Боинг MH17 Владимир Цемах
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