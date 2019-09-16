Цемах преткновения: у Зеленского напомнили Нидерландам о "грехах" в пользу России

Богдан прокомментировал выдачу РФ Владимира Цемаха / Reuters

В вопросе выдачи фигуранта дела об уничтожении Боинга MH17 "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха в рамках обмена заключенными с РФ власти руководствовались интересами Украины, а не Нидерландов, заявил глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие политические взгляды, у них есть, на что менять на Цемаха", - рассказал Богдан в интервью ВВС.

При этом глава Офиса президента Владимира Зеленского вспомнил, что ранее Нидерланды отличились рядом шагов в пользу РФ:

"Эта страна – один из основных бенефициаров строительства "Северного потока – 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с Украиной Соглашения об ассоциации, Нидерланды лоббировали идею возвращения России в ПАСЕ".

Читайте также"Прятаться не хотели": Богдан рассказал, о чем в ОП говорили с КоломойскимНапомним, ранее Нидерланды выразили свое возмущение по поводу выдачи России боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который является главным подозреваемым в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний в небе над Донбассом летом 2014 года.

Вопрос обмена Цемаха голландцы подняли 12 сентября на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе. В частности, Нидерланды критически отреагировали на то, что этот вопрос не упомянули в заявлении ЕС.