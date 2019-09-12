Нидерланды распекли послов стран ЕС из-за обмена Цемаха

7 сентября в рамках масштабного обмена пленными Цемаха передали России / Reuters

Нидерланды выразили свое возмущение по поводу выдачи России боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который является главным подозреваемым в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний в небе над Донбассом летом 2014 года.

Вопрос обмена Цемаха голландцы подняли 12 сентября на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе. В частности, Нидерланды критически отреагировали на то, что этот вопрос не упомянули в заявлении ЕС.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность, и критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС", - написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Впрочем, по его словам, дальнейшие переговоры по этому вопросу вряд ли будут происходить.

Напомним, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха. 7 сентября в рамках масштабного обмена пленными Цемаха передали России.

11 сентября Мария Левченко-Цемах, дочь Владимира Цемаха, заявила, что они вместе с отцом уезжают из Москвы в Донецк.

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный считает, что свидетельства Цемаха дают много возможностей выйти на различных фигур и получить еще показания относительно крушения самолета рейса МН 17.

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