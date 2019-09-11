Россия отпустила боевика Цемаха в "ДНР"

11 сентября 2019, 17:22

Освобожденный Украиной террорист отправляется в Донецк.

Владимир Цемах
Цемах вместе с дочерью уезжает в оккупированный Донецк

Мария Левченко-Цемах, дочь подозреваемого в причастности к авиакатастрофе Боинга рейса МН17 пророссийского боевика Владимира Цемаха, заявила, что они вместе с отцом уезжают из Москвы в Донецк.

"Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперть жить немного легче. Ура, дорогие мои! Едем домой!" — пишет дочь боевика на своей странице Вконтакте.

Сообщение Мария проиллюстрировала фотографией, на которой она запечатлена вместе с освобожденным в результате обмена заключенными отцом.

Ранее девушка опубликовывала фото автобуса Донецк-Москва, на котором она приехала в российскую столицу через два дня после того, как Цемах вернулся в Россию.

"А вы спите? А мы уже под великим стольным градом нашей большой родины! Москва, до тебя рукой подать. Занимается рассвет, сто лет не встречала рассвет. Да и в столице буду первый раз в здравом уме! Хорошего дня вам! Отличного настроения и легкого начала трудовой недели!" – написала Мария Цемах накануне встречи с отцом.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Владимира Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов.

Позже помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, заявил, что информация о том, что Цемах является очень важным свидетелем по делу об авиакатастрофе, идет от СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ДНР Донецк новости России новости Украины и мира Владимир Цемах
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:01
В Генштабе отчитались о ликвидации пожара на арсенале в Калиновке
18:00
Топ-модель по-украински 2019: все участники 3 сезона
17:58
Гороскоп на завтра: кому "светит" настоящий взрыв и скандалы Видео
17:51
Буря в Динамо: Два легионера киевлян хотят разорвать контракты
17:31
"Украина нас сделала": у Гиркина "забомбило" из-за обмена пленными Видео
17:25
"Трагическое ДТП": на Киевщине погибли три человека Фото Видео
17:22
Россия отпустила боевика Цемаха в "ДНР"
17:05
"Они же хомо советикус": в Эстонии возжелали отобрать у украинцев безвиз
16:58
На Донбассе уничтожен командир "мотострелков ДНР" - соцсети
16:45
Комитет Рады поддержал решение Владимира Зеленского о роспуске ЦИК
16:43
"Олег Блохин возглавит ПАОК" - источник
16:41
В Раде обнаружили первого "кнопкодава" от Слуги народа: видео "нарушителя" Видео
16:27
"Это недопустимо": Разумков выбранил первого кнопкодава Рады нового созыва
16:26
"Платный выход": дочь Поклонской предложила маме создать секту
16:22
Зеленский намерен сменить ЦИК: за что сейчас идут торги мнение
15:55
"У нее член": Бузова шокировала сеть пикантным фото
15:25
"Есть мышьяк": раскрыта угроза рисового молока
15:18
Михаэль Шумахер вышел из комы
15:02
Обмен пленными: освобожденные украинцы получат по 100 тысяч от государства Видео
14:58
"До слез": Могилевская написала новый Гимн Украины
14:54
"Задождит, похолодает": погода в Киеве скоро испортится – синоптик Фото Видео
14:20
"Дешевая гипсовая хрень": в Сети едко потроллили новый памятник боевикам "ЛНР" Фото
14:19
#бутисупергероємлегко: социальные инициативы от Comic Con Ukraine 2019 Фото
14:01
Disney сняли самый убыточный фильм всех времен Видео
13:55
Полиция нагрянула с обыском в ПриватБанк: раскрыты детали
13:34
Снова-здорово: в Калиновке на складах Минобороны произошли взрывы
13:30
В Киевсовете обвинили Кличко в намерении узурпировать власть в столице
13:28
Отмена депутатской неприкосновенности: Зеленский поставил точку
13:23
"Киеву - погодный Оскар": синоптик спрогнозировала погоду на конец недели Видео
13:20
"Голой писькой по коню": Анфиса Чехова взбудоражила сеть интимным фото
13:01
В Чернигове депутат горсовета задавил пешехода: пострадавший в больнице
12:59
Кремль назвал новую дату оккупации Крыма
12:45
Не молчите: Дудь высказался о режиме Путина Видео
12:28
Меркель оценила обмен заключенными между РФ и Украиной
12:21
iPhone 11: сеть поглумилась над новинкой Apple, лучшие мемы и фотожабы
12:18
Над Киевом поднялся столб черного дыма: горит известный столичный рынок Видео
12:05
В Сети появились данные о кадровых чистках в верхушке Нацполиции
11:55
Крепостная 2 сезон: что было в 11 и 12 сериях сериала Видео
11:34
Россияне побахвалились новым "прорывом" на Крымском мосту
11:25
Зеленский лишил дипломатических рангов Арьева и Герасимова
11:24
Смотри: дата выхода, актеры и сюжет сериала с Джейсоном Момоа Видео
11:22
Украине необходимо по капле выдавливать из себя Порошенко мнение
10:59
Рябошапка с Зеленским утвердили нового военного прокурора вместо Матиоса: фото
10:50
"Дни Тайсона в Шахтере сочтены" - источник
10:50
Вместо кризиса: почему мировой порядок скоро изменится, и что ждет Украину мнение
10:44
"Обоссалась": Бузова публично опозорилась с мокрым пятном на попе Видео
10:42
Зеленский с юмором представил нового главу МИД Пристайко Видео
10:35
Российские СМИ рассказали, как близко "крот" из ЦРУ подобрался к Путину
10:18
Во Франции осудили украинских моряков за перевозку двух тонн кокаина
10:06
Вице-премьер сообщил, как Киев намерен решать проблемы с Венгрией
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять