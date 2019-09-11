Россия отпустила боевика Цемаха в "ДНР"

Цемах вместе с дочерью уезжает в оккупированный Донецк

Мария Левченко-Цемах, дочь подозреваемого в причастности к авиакатастрофе Боинга рейса МН17 пророссийского боевика Владимира Цемаха, заявила, что они вместе с отцом уезжают из Москвы в Донецк.

"Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперть жить немного легче. Ура, дорогие мои! Едем домой!" — пишет дочь боевика на своей странице Вконтакте.

Сообщение Мария проиллюстрировала фотографией, на которой она запечатлена вместе с освобожденным в результате обмена заключенными отцом.

Ранее девушка опубликовывала фото автобуса Донецк-Москва, на котором она приехала в российскую столицу через два дня после того, как Цемах вернулся в Россию.

"А вы спите? А мы уже под великим стольным градом нашей большой родины! Москва, до тебя рукой подать. Занимается рассвет, сто лет не встречала рассвет. Да и в столице буду первый раз в здравом уме! Хорошего дня вам! Отличного настроения и легкого начала трудовой недели!" – написала Мария Цемах накануне встречи с отцом.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Владимира Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов.

Позже помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, заявил, что информация о том, что Цемах является очень важным свидетелем по делу об авиакатастрофе, идет от СМИ.