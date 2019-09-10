Показания Цемаха в Украине смогут использовать в международном суде - адвокат

Владимир Цемах отправился в Россию 7 сентября / twitter.com/MaryanKushnir

Показания, которые дал в Украине выданный России бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах, могут позже использоваться во время судебного процесса по делу о сбитом Боинге рейса МН-17 Малазийских авиалиний. Об этом заявил адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов.

По его словам, показания Цемаха должны быть учтены вместе с другими доказательствами.

"Бывают такие обстоятельства, когда свидетели умирают до трибунала или едут куда-то, теряются, но их показания, полученные в соответствии с процедурой, учитываются вместе с другими доказательствами", - сказал Полозов в эфире Радио НВ.

Также адвокат считает, что если Цемах в России даст другие свидетельства, то к более поздним его словам будет критичное отношение в судебном процессе.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Владимира Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов.

Позже помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, заявил, что информация о том, что Цемах является очень важным свидетелем по делу об авиакатастрофе, идет от СМИ.

"Является ли он важным свидетелем или не является, это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он важным", - заявил Ермак.