Вокруг Цемаха - много мифов: Безсмертный пояснил, важен ли боевик для следствия

Владимир Цемах стал главным подозреваемым по делу сбитого боинга

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный прокомментировал выдачу российской стороне бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха.

Политик считает, что фигура Цемаха очень важна, но вокруг нее – много мифов.

"Фигура Цемаха очень важна, но мы сегодня живем в мифе вокруг него, как будто он знает все. Но он до конца ничего не знает, он просто выполнял свою роль, которую он сыграл. И некоторые вещи он дал (рассказал, - ред.), иногда понимая, а иногда – нет", - сказал Безсмертный в интервью 24 каналу.

Он также добавил, что свидетельства Цемаха дают много возможностей выйти на различных фигур и получить еще показания.

Напомним, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний и также причастен к убийству бойцов 30-й бригады. 7 сентября в рамках масштабного обмена пленными Цемаха передали России.

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11 сентября международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор переквалифицировали Владимира Цемаха из свидетеля в главного подозреваемого в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний.

Позже в тот же день Мария Левченко-Цемах, дочь Владимира Цемаха, заявила, что они вместе с отцом уезжают из Москвы в Донецк.