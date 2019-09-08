Смертельный рейс МН17: в МИД Нидерландов подтвердили допрос Цемаха до обмена заключенными

8 сентября 2019, 08:58

Нидерландские следователи еще раз встретились и поговорили с Цемахом, которого считают ценным свидетелем.

Боинг
Нидерланді допросили Цемаха до обмена пленніми / Reuters

Единственного свидетеля дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе Владимира Цемаха успели допросить в Украине до того, как он поучаствовал в обмене пленными между российской стороной и Украиной, сообщил глава МИД Нидерландов Стефана Блока.

Министр рассказал, что обмен удерживаемых лиц между двумя странами был отложен по просьбе Нидерландов.

Как отмечается, нидерландские следователи еще раз встретились и поговорили с Цемахом, которого считают ценным свидетелем, передает Газета.ру.

Напомним, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед включением в списки для обмена и отправкой в РФ освобожденный решением суда под личное обязательство бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах был допрошен.

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", - сказал глава государства в Борисполе полосе церемонии встречи вернувшихся в Украину украинских пленных и заложников.

Также ранее известный журналист и телеведущий Евгений Киселев обьяснил, почему в ЕС и США не прибегают к радикальным методам и не предоставляют обещанных доказательств в причастности России к крушению Боинга MH-17.

"Во-первых, они не хотят раскрывать свои технические возможности. Во-вторых, они не хотят загонять Путина в угол. Помните им же рассказанную историю про крысу, которая, будучи загнанной в угол, превращается в разъяренного и опасного зверя? На Западе не хотят, чтобы Путина окончательно "сорвало с катушек", у него же все-таки есть ядерное оружие", - отметил Киселев.

Также ранее Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад акцентировал внимание на отсутствии веских доказательств причастности РФ к запуску ракеты.

"Они обвиняют Россию. Но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российской модели. Но ее могли также сделать и в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел совершили россияне. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты", - подчеркнул он.

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Донбасс крушение допрос Нидерладны Боинг MH17 обмен пленными Рейс МН17 новости Украины Владимир Цемах
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