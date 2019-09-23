У Зеленского опровергли "суперважность" Цемаха в обмене пленными

Владимир Цемах вернулся на территорию самопровозглашенной "ДНР"/ Reuters

Помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, рассказал, насколько значимым для успешного проведения обмена удерживаемыми лицами был главный подозреваемый в деле о сбитом боинге Малазийских авиалиний Владимир Цемах.

По словам Ермака, Цемах был согласован в списке на обмен с самого начала – он был "одним из, а не какой-то принципиальной договоренностью".

"Цемах не был суперважным (…) Для нас был принципиален Сенцов, и мы с самого начала об этом говорили. Но так, чтобы кого-то конкретного выдергивали и меняли, такого не было", - сообщил помощник президента в интервью Левому берегу.

Ермак также уточнил, что относительно боевика "ДНР" президент Владимир Зеленский провел ряд консультаций с европейскими партнерами. При этом голландские следственные органы получили возможность провести все необходимые следственные действия.

"Что касается ценности Цемаха как свидетеля, о чем пишут СМИ, как юрист могу сказать: оценить это можно лишь тогда, когда дело рассматривается в суде", - добавил он.

Читайте такжеСтало известно, почему Зеленский отдал Цемаха ПутинуНапомним, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха. 7 сентября в рамках масштабного обмена пленными Цемаха передали России. Мария Левченко-Цемах, дочь боевика, рассказала, что после обмена заключенными он уехал из России в оккупированный Донецк.

Нидерланды выразили свое возмущение по поводу выдачи России боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который является главным подозреваемым в расследовании крушения Боинга МН-17.