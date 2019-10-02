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Путин согласился подписать договор с Украиной по транзиту газа: названо условие

2 октября 2019, 16:30

Если новый договор не будет подписан, Россия готова на год продлить действующий контракт на прокачку топлива.

Путин
Путин готов подписать договор на транзит газа через Украину / Reuters

Глава РФ Владимир Путин, который ранее написал послание НАТО с важным предложением по ракетам, заявил о готовности подписать с Украиной контракт по газу, если та до конца года имплементирует европейское законодательство.

По словам Путина, если новый договор не будет подписан, Россия готова на год продлить действующий контракт на прокачку топлива.

При этом российский президент уточнил, что транзит газа через Украину должен быть экономически целесообразным.

"Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров", - высказался Путин на Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019" 2 октября, сообщает Интерфакс.

Читайте такжеГазовый гигант прижат к стенке: Газпром вынудили сохранить транзит через УкраинуНапомним, ранее сообщалось, российская сторона на трехсторонних переговорах по вопросам транзита газа в Брюсселе заявила, что готова заключить транзитный контракт с Украиной, рассказал министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, переговоры стали "конструктивными впервые за многие годы". При этом он указал, что Россия готова работать по европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.

Так, российская делегация предложила продлить соглашение на транзит газа на короткий срок, если не будут внедрены требования Евросоюза. В то же время, в ходе встречи объемы поставок не обсуждались, а затронули только юридическую сторону.

Также ранее ранее в Газпроме заявили о готовности сделать скидку на газ для Украины. Глава Газпрома Алексей Миллер во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал главное условие поставок газа в Украину.

"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос – это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны Газпром должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины", - отметил Миллер.

Миллер добавил, что после заключения договора, можно будет продавать Украине газ "со скидкой".

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