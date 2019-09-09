В Газпроме заявили о готовности сделать скидку на газ для Украины

9 сентября 2019, 17:58

В РФ обещают Украине скидку на газ взамен на прямой договор.

Владимир Путин, Алексей Миллер
Владимир Путин и Алексей Миллер провели рабочую встречу / kremlin.ru

Глава Газпрома Алексей Миллер во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал главное условие поставок газа в Украину.

По словам Миллера, первоочередным вопросом является поставка газа в Украину по прямому контракту, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос – это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны Газпром должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины", - отметил Миллер.

Как известно, Нафтогаз отказался от прямых поставок еще в 2015 году, а действующий транзитный контракт истекает в декабре 2019 года.

Миллер добавил, что после заключения договора, можно будет продавать Украине газ "со скидкой".

"Это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя, потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с Газпромом цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25 процентов ниже текущего уровня. Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной", - заявил глава Газпрома.

К слову, трехсторонние переговоры ЕС, Россия и Украина по газоснабжению согласованы на 19 сентября в Брюсселе.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о единственном шансе сохранить транзит газа через Украину.

Ранее в России оценили два варианта транзита газа через Украину после 2020 года.

Как известно, в Нафтогазе назвали сроки полного прекращения газового транзита.

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Россия газ транзит газа Украина
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