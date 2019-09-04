В РФ рассказали, когда обсудят с Украиной и Европой транзит газа

4 сентября 2019, 10:07

Информацию о дате грядущих переговоров о транзите газа в Европу озвучил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

транзит газа
Транзит газа / Reuters

Уже на будущей деле представители Украины, России и Европейской комиссии планируют обсудить дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту российского газа.

Соответствующее заявление сделал руководитель российского Минэнерго Александр Новак, выступая на Восточном экономическом форуме.

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Новак также отметил, что ранее все стороны договорились о проведении встречи в сентябре.

"Мы предварительно до этого договаривались о том, что такая встреча будет в сентябре. Сейчас должны конкретно договориться по дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи", – заявил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк анонсировал переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа.  До этого представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал, как Украина ожидает конец транзита газа из РФ в Европу

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Россия Еврокомиссия Александр Данилюк транзит газа в Европу Украина
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