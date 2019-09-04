В РФ рассказали, когда обсудят с Украиной и Европой транзит газа

Транзит газа / Reuters

Уже на будущей деле представители Украины, России и Европейской комиссии планируют обсудить дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту российского газа.

Соответствующее заявление сделал руководитель российского Минэнерго Александр Новак, выступая на Восточном экономическом форуме.

Читайте такжеМедведев озвучил два варианта транзита газа через Украину после 2020 года"Мы в ближайшее время с нашими коллегами обсудим дату проведения такой встречи. Мы подтверждаем готовность провести трехсторонние консультации. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время", – заявил чиновник.

Новак также отметил, что ранее все стороны договорились о проведении встречи в сентябре.

"Мы предварительно до этого договаривались о том, что такая встреча будет в сентябре. Сейчас должны конкретно договориться по дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи", – заявил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк анонсировал переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа. До этого представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал, как Украина ожидает конец транзита газа из РФ в Европу