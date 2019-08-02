Данилюк анонсировал переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа

Транзит газа для Украины является вопросом безопасности и геополитики / Reuters

Переговоры с Россией о новом контракте по транзиту газа через территорию Украины пройдут после формирования нового состава Кабинета министров, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Переговоры состоятся, скорее всего, уже после того, как будет сформировано новое правительство и будет назначен министр энергетики, который и будет ответственен за эти переговоры", - подчеркнул он в эфире Радио НВ.

При этом Данилюк добавил, что для Украины вопрос транзита газа через ее территорию - не только финансовый, но и вопрос безопасности и геополитики.

Читайте такжеГотовимся к худшему: у Зеленского рассказали, как Украина ожидает конец транзита газа из РФ в ЕвропуПри этом он добавил, что рассматриваются и другие сценарии: "Было бы неправильно не рассматривать (вариант полного прекращения транзита, - ред.), это как худший вариант, но его надо рассматривать, но еще раз скажу, надо работать над тем, чтобы транзит был сохранен".

Напомним, в Нафтогазе рассказали о единственном шансе сохранить транзит газа через Украину.

Ранее в России оценили два варианта транзита газа через Украину после 2020 года.

Как известно, в Нафтогазе назвали сроки полного прекращения газового транзита.