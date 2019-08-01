Названа дата переговоров между Украиной, Россией и ЕС по газу

1 августа 2019, 15:45

РФ не назвала своих представителей на трехсторонних газовых переговорах, сообщил глава Нафтогаза.

Газовые переговоры - Переговоры между Украиной, Россией и ЕС по газу запланированы на 16 сентября, сообщил Андрей Коболев
Переговоры между Украиной, Россией и ЕС по газу запланированы на 16 сентября, сообщил Андрей Коболев / Reuters

Трехсторонние газовые переговоры — Украина, Российская Федерация, Европейский союз — запланированы на 16 сентября.

Проведение переговоров по газу запланировано в столице Бельгии Брюсселе, рассказал глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью Handelsblatt.

Собеседник добавил, что РФ даже не назвала своих представителе на переговорах.

По словам Коболева, у него есть большие сомнения, что после завершения строительства трубопровода Северный поток-2 российская сторона продолжит поставлять газ через украинскую территорию в Германию.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак утверждал, что российская сторона предлагала украинской продлить контракт на транзит газа на год. Действие соглашения относительно транзита "голубого топлива" истекает 31 декабря 2019 года.

Потом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзев объяснила, почему Украина не заинтересована заключать краткосрочный контракт.

До этого исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что едва ли не единственным рычагом влияния на сохранение транзита газа через Украину является остановка строительства Северного потока-2.

Справка. Нафтогаз в 2014 году начал судиться с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже из-за контактов на поставку газа в Украину и транзита через территорию нашей страны. В ноябре 2015-го украинское государство перестало покупать газ у Газпрома.

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Россия Евросоюз газ переговоры Нафтогаз Северный поток-2 Андрей Коболев Украина
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