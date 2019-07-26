Вице-премьер отреагировала на газовое предложение России

Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала предложение России Украине относительно транзита газа / УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отреагировала на газовое предложение России Украине — сказала, что Киев не заинтересован заключать краткосрочный контракт насчет транзита "голубого топлива".

Украинская газотранспортная система сейчас нужна, поэтому Киеву принципиально заключить с РФ долгосрочное соглашение, рассказала чиновница в эфире ObozTV.

По словам члена Кабмина, у Киева и Европейского союза есть общая позиция насчет того, что газовый контракт должен быть долгосрочным.

"…Более того — что он должен базироваться на подходах, принципах и правилах энергетических рынков Европейского союза… Транзит через территорию Украины должен быть сохранен — это наша общая позиция. Это наша сильная переговорная сторона, потому что Северного потока нет…", — заявила вице-премьер.

Читайте такжеReuters выяснило, как Россия уступками по газу заманивает Украину в роковую ловушкуНапомним, глава российского Министерства энергетики Александр Новак говорил, что РФ предлагала Украине продлить контракт на транзит газа, действие которого истекает 31 декабря 2019-го, на год.

Ранее исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко утверждал, что остановка строительства газопровода Северный поток-2 является едва ли не единственным рычагом влияния на сохранение транзита газа через нашу страну.

Справка. В 2014 году Нафтогаз начал судиться в Стокгольмском арбитраже с российским газовым монополистом — Газпромом — из-за контактов на поставку газа в Украину и транзита через ее территорию. В ноябре 2015 года Киев перестал покупать у Газпрома "голубое топлив".