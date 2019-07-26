В России озвучили газовое предложение Украине

Россия предлагала Украине продлить контракт на транзит газа на год, сообщил министер энергетики РФ / ar.volyn.ua

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил, что страна предлагала Украине продлить контракт на транзит газа на год.

Россия выступает за то, чтобы украинское государство покупало у нее газ напрямую, рассказал чиновник в кулуарах заседания российско-турецкой межправительственной комиссии, пишет ТАСС.

По его словам, российская сторона ждет, когда в Украине появится новое правительство.

"…Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", — заявил глава Минэнерго.Читайте такжеReuters выяснило, как Россия уступками по газу заманивает Украину в роковую ловушку

Напомним, действие контракта между Украиной и РФ относительно транзита газа истекает 31 декабря 2019 года. Исполнительный директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко сообщал, что едва ли не единственным рычагом влияния на сохранение транзита газа является остановка строительства газопровода Северный поток-2.

Справка. Нафтогаз Украины в 2014 году начал судиться с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже из-за контактов на поставку газа в Украину и транзита по ее территории. В ноябре 2015-го украинское государство перестало покупать газ у Газпрома.