Транзит газа: эксперт разложил по полочкам, на что может рассчитывать Украина

Транзит газа: на что может рассчитывать Украина / НВ Бизнес

Во время чата на Главреде директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский оценил предложение Газпрома дать Украине 25-процентную скидку на газ.

"На переговорах это самый тонкий момент, потому что не понятно, 25% – от чего, на каких условиях и по каким контрактам. Если это 25% от того контракта, который действует (чем, собственно, троллит г-н Коболев Бойко и Медведчука), то – да. Если это 25% от какой-то средневзвешенной цены, которая есть на европейских рынках, или от средневзвешенной газпромовской цены, то я думаю, что это – предмет переговоров. То есть цена – это предмет не политических переговоров, а переговоров рабочих групп", – пояснил он.

Читайте такжеВ России рассказали, как и почему сохранится транзит газа в Европу через УкраинуПо его словам, это не должно делаться так, как это было с контрактами 2009 года, "когда в Газпроме "на коленке" за ночь написали контракт. Что получилось – все знают". Он подчеркнул, что "это должно быть решение, выработанное двумя сторонами, причем включающее в себя европейские практики".

"Если мы говорим о консорциуме, сохранении транзита и дальнейших партнерских взаимоотношениях с Россией (мы же не отказываемся от транзита российского газа), тогда мы можем рассчитывать или претендовать, как это происходит с Германией или Беларусью, на более лояльное отношение в ценовой политике. Поэтому я думаю, что вопрос цены – это вопрос дальнейших консультаций и переговоров", – резюмировал Землянский.

Ранее Коболев ответил на предложение РФ по транзиту газа и заговорил о новых исках к Газпрому. Он считает, что для Украины критически важно выбрать именно ту модель разделения ГТС, которая позволяет сохранить права Нафтогаза по уже поданному судебному иску в Стокгольм.