В Нафтогазе рассказали о единственном шансе сохранить транзит газа через Украину

Юрий Витренко рассказал о рычаге влияния на сохранение транзита газа / Reuters

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что остановка строительства газопровода Северный поток-2 является едва ли не единственным рычагом влияния на сохранение транзита газа.

Таким образом он прокомментировал намерение Газпрома заключить краткосрочный договор на транзит газа через Украину после 2019 года, чтобы выиграть время для завершения строительства Северного потока-2.

Витренко напомнил, что ранее Европейская комиссия предложила вариант заключения контракта на 10 лет, поэтому, по его словам, было бы желательно, чтоб Газпром ответил официально на предложение Еврокомиссии.

"Если Газпром не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, готов ли "Газпром" на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории Российской Федерации. Мы его внимательно рассмотрим", - написал он Facebook.

Читайте также"Северный поток подвел": Газпрому пришлось резко увеличить транзит газа в Евросоюз через УкраинуПредставитель Нафтогаза подчеркнул, что украинская сторона неоднократно подчеркивала, что она заинтересована в продолжении транзита, и поэтому занимает конструктивную позицию.

"Во-вторых, это еще раз доказывает, что пока едва ли не единственным рычагом влияния на сохранение любого транзита через Украину является остановка строительства "Северного потока-2". Надеюсь, на это обратят внимание в Европе, в частности, в Германии. Ну и еще раз попутно благодарим Данию", - добавил Витренко.

Напомним, ранее в России назвали два варианта транзита газа через Украину после 2020 года.