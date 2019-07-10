Медведев озвучил два варианта транзита газа через Украину после 2020 года / Reuters

Российский премьер Дмитрий Медведев считает, что после окончания действующего газового контракта есть два варианта дальнейшего транзита газа через Украину.

Оба варианта он озвучил на встрече с сопредседателями украинской партии Оппозиционная платформа — за жизнь Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которая проходит сегодня в штабе Единой России.

"Думаю, здесь есть несколько вариантов, один из них самый простой — это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время. Второй вариант, который мы никогда не отрицали — это вариант консорциума", — приводит слова Медведева RT.

Ранее Медведев назвал условия продления транзита российского газа через Украину. Он настаивает на определении модели управления украинской ГТС.

Напомним, в Нафтогазе назвали сроки полного прекращения газового транзита. Юрий Витренко сообщил о существенном падении собственной добычи газа.