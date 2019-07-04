В Еврокомиссии назвали сроки возобновления переговоров по транзиту газа через Украину

В ЕК прокомментировал возобновление переговоров о транзите российского газа / ar.volyn.ua

Заместитель главы Еврокомисии по делам Энергосообщества Марош Шефчович заявил о том, что трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года в формате Европейская комиссия - Украина - Россия пройдут в сентябре 2019 года.

"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим председательством возобновятся уже в сентябре", - подчеркнул он, выступая перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге.

Напомним, исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что прекращение газового транзита через Украину можно ожидать после окончания 2019 года.

Ранее глава газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов заявил о вероятных перебоях в транзите российского газа в первом квартале 2020 года.

Как известно, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял о возможности новых исков к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита по территории Украины.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил условия продления договоренностей о транзите российского газа через Украину.