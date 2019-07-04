В Еврокомиссии назвали сроки возобновления переговоров по транзиту газа через Украину

4 июля 2019, 14:32

Марош Шефчович прокомментировал возобновление переговоров о транзите российского газа по территории Украины.

Трубы газопровода
В ЕК прокомментировал возобновление переговоров о транзите российского газа / ar.volyn.ua

Заместитель главы Еврокомисии по делам Энергосообщества Марош Шефчович заявил о том, что трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года в формате Европейская комиссия -  Украина - Россия пройдут в сентябре 2019 года.

"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим председательством возобновятся уже в сентябре", - подчеркнул он, выступая перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге.

Напомним, исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что прекращение газового транзита через Украину можно ожидать после окончания 2019 года.

Ранее глава газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов заявил о вероятных перебоях в транзите российского газа в первом квартале 2020 года.

Как известно, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял о возможности новых исков к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита по территории Украины.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил условия продления договоренностей о транзите российского газа через Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Еврокомиссия транзит газа Марош Шефчович Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:46
"Завтра минимум одна москальская рожа ляжет" - украинский футболист
14:32
В Еврокомиссии назвали сроки возобновления переговоров по транзиту газа через Украину Видео
14:19
"Хочу сделать что-то хорошее для страны": кандидат от Слуги народа прокомментировал решение уйти из Карпат
14:17
У Зеленского расписали в красках, как Украина будет реинтегрировать оккупированный Донбасс
14:11
Теодор Курентзис уходит из оперы в России: в чем причина Видео
13:42
Аваков строго осудил приговоры по делу Гандзюк и намекнул на новые подозрения
13:28
Шо, опять?: Леся Никитюк подхватила букет на свадьбе Тодоренко
13:14
Коломойский рассказал о "внутреннем конфликте" на Донбассе и российских "интернационалистах"
13:14
В Львовской области песком насмерть засыпало 7-летнего мальчика Видео
13:11
"Роттердам плюс" сыграл свою позитивную роль, но в новой модели рынка формулы уже нет - эксперты
13:08
Солист Rammstein прилетел в Киев к Потапу и Насте Каменских
13:03
Продолжение скандала: Жданов встретился с Соловей и заявил о поддержке отставки Башенко
12:52
Как объединить команду, чтобы достигать экстраординарных результатов новости компании
12:34
"Бумеранг вернулся": политолог назвал виновного в скандале вокруг Клюева и Шария Видео
12:10
В Нафтогазе назвали сроки полного прекращения газового транзита Видео
12:08
Официально: Фрэнк Лэмпард возглавил Челси
12:07
Адвокат Небесной сотни объяснил, что стоит за скандалом с регистрацией Клюева
12:04
Мышеловка для кота: квартал 95 снимает свой первый детектив
12:00
На акции под Конституционным судом активисты Свободы напали на фанатов Порошенко
11:59
Пробный шар: что стоит за скандалом вокруг Клюева, и как это поможет боевикам "ЛНДР"
11:42
В Николаевской области подросток изнасиловал 8-летнюю родственницу
11:41
В Украине появится новый спортивный канал
11:36
Трагедия на Лошарике: в РФ назвали причину смертельного пожара на атомной подлодке Видео
11:17
"Геть Башенко паразита": В Киеве проходит акция против президента Федерации велоспорта
11:05
Порошенко настырно продолжает ссать обществу в глаза мнение
11:05
"Место пропитано кровью": астролог объяснил, почему Зеленскому нужно съехать с Банковой
11:02
Яценюк в Торонто рассказал о врагах Украины
11:00
Бизнесмен провел в плену налоговиков около трех недель – СМИ
10:58
Скандал в Ровно: на вызов в скорой ездил пьяный фельдшер Видео
10:56
"Говнище": укротительница пуант Волочкова с оскорблениями накинулась на людей Видео
10:53
Новый дизайн, упор на сообщества и мини-Tinder: что изменится после самого масштабного обновления Facebook Видео
10:31
Известный украинский футболист перешел в Брюгге
10:26
"Орудие разорвало на*рен": в Минске произошел смертельный салют Фото Видео
10:13
Вавринка сенсационно вылетел во втором круге Уимблдона
10:02
Футболист Шахтера спел гимн киевского Динамо
10:02
Блогер Станислав Кондрашов рассказал, как полюбить классическую музыку реклама
09:57
Главные новости 4 июля: условия Путина для встречи с Зеленским и предупреждение Нафтогаза о проблемах с транзитом Видео
09:43
Почему новый Майдан вероятнее, чем кажется мнение
09:35
Карпаты подписали звездного новичка
09:32
Мендель отказалась свидетельствовать на допросе об обстрелах ВСУ на Донбассе – ГПУ Видео
09:16
WBC будет проверять судей на наркотики
09:03
Гауфф - самая молодая теннисистка за 23 года, вышедшая в третий круг ТБШ
09:02
Синоптики предупредили об ухудшении погоды на юге Украины Видео
08:56
Курс валют на 4 июля: гривна перешла в наступление, доллар и евро серьезно уступили Видео
08:41
Под Станицей Луганской пылает заминированный лес: пострадал один человек
08:39
Грузинские спортсмены отчислены из клуба за антироссийский жест
08:35
Возврат к тоталитаризму: чем опасен закон о матюках мнение
08:31
"Пи*арас слышали?": нардеп провел матерный ликбез в телеэфире Видео
08:25
Кубок Америки. Действующий чемпион сложил полномочия Видео
08:24
Форс-Мажоры 9 сезон: дата выхода и трейлер последнего сезона Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять