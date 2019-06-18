Эксперт рассказал о неожиданной развязке спора между Нафтогазом и Газпромом / Фото: eer.ru

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский во время чата на Главреде спрогнозировал, что спор между Нафтогазом и Газпромом завершится мировым соглашением.

"Очередное слушание по иску Нафтогаза назначено аж на 2021 год. Однако у Украины нет столько времени, она не может так долго ждать. Потому, скорее всего, появится какое-то мировое соглашение. Причем намного раньше, возможно, уже к концу текущего года", – допускает Землянский.

Читайте такжеМосква предложила Киеву мировое соглашение по судам с ГазпромомПо его мнению, до ноября 2019 года у Украины еще есть время, чтобы найти какое-то компромиссное решение по контракту о транзите российского газа, по возобновлению поставок российского газа и урегулированию вопросов Стокгольма.

"В Москве будут делаться предложения, там Россия и Европа попытаются сформировать какую-то совместную позицию. Это четкий сигнал для Украины о том, что нас не ждут.

Европа будет договариваться с Москвой сама, чтобы застраховаться от возможных форс-мажоров.

И визит Шевчовича – еще одно подтверждение тому. Следует отметить, что была череда визитов: за две недели состоялось несколько встреч, особенно на Питерском экономическом форуме было немало представителей восточноевропейских и центральноевропейских стран, которые проводили переговоры. То есть Европа готовится к возможным форс-мажорам зимой. И это нормально: каждая страна просчитывает разные варианты и возможности", – резюмировал энергетический эксперт.

Ранее Землянский заявил, что тарифы на газ могут быть откорректированы в сторону снижения. По его словам, рост тарифов не может превышать 15% в год, причем эти 15% желательно разбивать по месяцам.