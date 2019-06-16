Тарифы на газ могут быть откорректированы в сторону снижения - эксперт

Тарифы на газ для населения можно снизить / Фото: УНИАН

Снизить цену на газ для населения можно. И нужно. Но речь идет о систематизации и наведении порядка в Нафтогазе и энергетической сфере, заявил в комментарии Главреду директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

"У нас есть газ собственной добычи, с более низкой себестоимостью. Для потребностей населения нам нужно порядка 1,5 миллиарда кубов импортного газа. Если мы сложим эти два объема и цены, выведем среднюю, она у нас получится существенно ниже, чем существующая", - объяснил эксперт.

По его словам, разговоры о том, что "это порождает коррупцию (это была любимая история Петра Порошенко и его сторонников) – абсолютнейший абсурд".

"Если у них есть претензии, и они знают, как эти коррупционные схемы работают, то – пожалуйста, у нас уже есть несколько антикоррупционных органов, пусть докажут, что они не просто так едят хлеб, раз уж на этом формируется коррупционная составляющая. А если коррупционная составляющая не формируется, то давайте дадим населению передышку", - подчеркнул Землянский.

Эксперт уточнил, что вопрос не в высоких тарифах, а в их галопирующем росте. Любая организация планирует собственный бюджет – по одежке протягивает ножки. В кошелечек заглянул – и понимаешь, можешь ли ты позволить себе мороженку или нет.

"С темпами роста наших тарифов вы не успеваете сориентироваться, потому что не можете наперед понять, сумеете ли вы прожить отопительный сезон", - особо отметил эксперт.

Землянский также сказал, что украинцы не успевают за ростом тарифов и все время оказываются в минусе.

"Во-первых, людям надо давать возможность передышки. Во-вторых, рост тарифов не может превышать 15% в год, причем эти 15% желательно разбивать по месяцам.

Понятно, что есть инфляционные процессы. Понятно, что рыночная экономика. Но государство устанавливает правила и должно защищать свое население", - изъяснился эксперт.

Читайте такжеМедведев назвал условия продления транзита российского газа через УкраинуПодводя итоги, эксперт сообщил, что власть больше отстаивает интересы главы Нафтогаза, наблюдательного совета в Лондоне, а не украинцев. Если наше государство заботится все-таки об украинцах, в первую очередь, то нужно снижать тарифы.

"Нам нужны деньги на газораспределительную систему, на установление газовых счетчиков (нельзя говорить о рынке, если у вас нет весов – картошку и колбасу на глаз не покупают). Можно еще раз поставить задачу перед финансистами, чтобы они еще раз это посчитали, какой может быть цена на газ – чтобы это не било ни по башке, ни по бюджету простых граждан и государства. Так что тарифы могут быть откорректированы в сторону снижения – это абсолютно точно", - резюмировал Землянский.

Напомним, ранее сообщалось, Укртрансгаз предупредил о чрезвычайной ситуации: работа ГТС может прекратиться с 24 июня.

Также ранее Кабмин передал большой "шмат" газотранспортной системы Нафтогазу.