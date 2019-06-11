Взять и поделить: Кабмин передал большой "шмат" газотранспортной системы Нафтогазу

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В Кабмине уточнили условия отделения газотранспортной системы (ГТС) от госкомпании Нафтогаз Украины и запустили процесс передачи компанию Магистральные газопроводы Украины (МГУ) в управление Нафтогазу до 1 января 2020 года.

Такое положение вещей прямо закреплено постановлением правительства №485 до от 5 июня, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Читайте также"Еще 20 лет поработает": стало известно, как "Северный поток-2" повлияет на украинскую ГТСПостановление от 5 июня предполагает временную передачу полномочий по корпоративному управлению МГУ компании Нафтогаз, а также возврат этих полномочий Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года.

Вплоть до 1 августа Нафтогаз и МГУ обязаны внести на рассмотрение правительства проект акта по определению МГУ либо управляющим активами АО Укртрансгаз (в том числе с трубопроводной инфраструктурой и подземными хранилищами), либо структурами, которые будут обладать этим имуществом на основе вещного права.

Напомним, ранее глава госкомпании Нафтогаз Украины Андрей Коболев спрогнозировал демонтаж газотранспортной системы Украины. До этого в Германии премьер федеральной земли Бавария Маркус Зедер усомнился в надежности украинской ГТС.



