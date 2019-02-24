РФ не место на "скамье штрафников": в Германии усомнились в надежности украинской ГТС

24 февраля 2019, 08:33

Для Германии важны любые варианты, которые помогут обеспечить надежное энергоснабжение, считает премьер Баварии Маркус Зедер.

ГТС
ГТС Украины / УНИАН

Прямые поставки газа из России в Германию надежнее, чем транзит через ГТС Украины.

Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Бавария (Германия), председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер заявил в интервью FAZ.

"Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из России в Германию", - сказал Зедер.

По его словам, поскольку ФРГ планирует отказаться от угля и ядерной энергии, "для Германии важны любые варианты, которые помогут обеспечить надежное энергоснабжение".

В связи с этим, полагает Зедер, России в мировой политике не место на "скамье штрафников".

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев высказал мнение, что запуск альтернативных газопроводов в обход Украины приведет к нулевой прокачке газа через украинскую ГТС, после чего большую ее часть можно будет демонтировать. "Я думаю, что если будет Северный поток-2 и Турецкий поток, то будет не 10–15 (млрд кубометров газа прокачки в год), будет ноль", - сказал Коболев.

Он отметил, что "большую часть ГТС нужно будет просто демонтировать".

В декабре сообщалось, что за девять месяцев 2018 года Россия снизила транзит газа через территорию Украины на 7 процентов - до 65,4 млрд кубометров. Главной причиной падения объемов в НАК называют функционирование газопровода "Северный поток" (Nord Stream - OPAL), через который российский газ поступает в Европу.

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Россия Украина Германия украинская ГТС поставки газа транзит газа
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