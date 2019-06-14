Укртрансгаз предупредил о чрезвычайной ситуации: работа ГТС может прекратиться с 24 июня

Работа ГТС может прекратиться с 24 июня / Укртрансгаз

Работа газотранспортной системы (ГТС) Украины может оказаться под угрозой из-за миллиардных задолженностей Укртрансгаза.

В ведомстве предупредили о чрезвычайной ситуации государственного уровня: обьемов газа хватит лишь до 24 июля, говорится на сайте Укртрансгаза.

"Задолженность Укртрансгаза за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа. Остаточных объемов газа на ВТВ, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня", - сказано в сообщении.

В компании инициировали переговоры с кредиторами, ведут переговоры с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для немедленного исправления ситуации. О чрезвычайной ситуации также проинформирован СНБО.

Читайте такжеУкраина рискует потерять не только транзит, но и свою ГТСВ ведомстве также сетуют, что финансовую ситуацию ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для оператора ГТС, которые НКРЭКУ утвердила в конце 2018 года и до сих пор не урегулированная проблема несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы, которая дала возможность участникам рынка в период с 2016 по февраль 2019 накопить больше 35 млрд грн долга перед Укртрансгазом за услуги балансировки, из которых 91% составляет задолженность облгазов.

Ранее Кабмин передал большой "шмат" газотранспортной системы Нафтогазу.