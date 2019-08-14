Контракт будет – но какой ценой: как РФ выкручивает Киеву руки ради транзита газа через Украину

14 августа 2019, 12:08

Газпрому в вопросе транзита газа без Украины не обойтись. Но это ненадолго, отметил эксперт.

Транзит газа - почему и как РФ выкручивает Киеву руки ради транзита газа через Украину
Почему и как РФ выкручивает Киеву руки ради транзита газа через Украину / Корреспондент

Газпрому придется заключать договор с Нафтогазом после 31 декабря 2019 года.

Северный поток-2, запуск которого намечали не позднее первых дней 2020 года, будет отложен на восемь месяцев. После чего придется еще подождать для выхода газопровода на полную мощность. Поэтому, как пояснил глава Совета НБУ Богдан Данилишин у себя в Facebook, еще полтора-два года России придется прокачивать через украинскую газотранспортную систему (ГТС) 50-65 млрд куб. м газа в год.

"Поэтому Россия будет давить на Украину, чтобы принудить к заключению краткосрочного транзитного договора. В этом ключе – и раздача паспортов жителям Донбасса, и ограничения на поставку различных видов топлива. Вполне возможно и военное обострение на Донбассе", – отметил Данилишин.

Читайте такжеВ Нафтогазе рассказали о единственном шансе сохранить транзит газа через УкраинуПри этом Германия продолжит лоббировать интересы Северного потока-2, а не транзитных интересов Украины. По словам экономиста, Украина так и останется лишь объектом мировых "газовых разборок".

"К моменту, когда Северный поток-2 сможет эксплуатироваться на проектную мощность, (Ангеле) Меркель совсем немного останется быть канцлером Германии (парламентские выборы там пройдут в сентябре 2021-го). Не факт, что Меркель будет также настойчиво отстаивать необходимость сохранения любого объема транзита через Украину. И придется нам искать – чем заместить несколько миллиардов долларов, которые госбюджет Украины перестанет получать после снижения транзита до минимальных значений (вообще без транзита в 10-15 млрд куб. м России не обойтись, потому что для стабильных поставок газа в Европу необходимо привлечение украинских ПХГ). Жаль, что это было ясно несколько лет назад – для Путина является принципиальным вопрос минимизации транзита газа через Украину – но никто и не думал позаботиться об этой проблеме. Поэтому оставшиеся полтора-два года необходимо посвятить поиску источника хотя бы частичной компенсации", – резюмировал Данилишин.

Ранее в СНБО рассказали, как Украина выкрутится без российского газа. Прогноз по поводу того, как Украина сможет выдержать прекращение транзита российского газа через Европу озвучил секретарь СНБО Александр Данилюк.

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Газпром Нафтогаз Данилишин транзит газа
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