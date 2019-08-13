В СНБО рассказали, как Украина выкрутится без российского газа

13 августа 2019, 15:58

Прогноз по поводу того, как Украина сможет выдержать прекращение транзита российского газа через Европу озвучил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Данилюк
Александр Данилюк / Reuters

Сразу после того, как будет сформирован новый состав Кабмина, немедленно начнется формирование новой группы (во главе с новым министром энергетики), которая будет отвечать за переговоры о подписании нового либо продления действующего контракта на транзит российского газа через Украину в Европу.

С таким заявлением во вторник, 13 августа, выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк в интервью BBC Украина.

Читайте также"Северный поток подвел": Газпрому пришлось резко увеличить транзит газа в Евросоюз через Украину"Нужен ли транзит газа - конечно, нужен. Ведь мы получаем от этого около $3 млрд доходов. Даже с этой позиции − это важно. Есть и другие факторы, которые надо учитывать, в частности и то, как работает украинская ГТС. […] Существует ли угроза? Угроза существует. Первое СНБО, которое созвал президент, касалось именно вопросов энергетической безопасности. И сейчас, когда мы разрабатываем стратегию нацбезопасности, основное внимание мы уделяем и вопросам энергетической безопасности", − заявил он.

Кроме того, Данилюк полагает, что Украина вполне способна нормализировать свою энергетику без российского газа.

"Мы проходили через очень сложные вызовы. На все есть ответ, просто надо всегда думать, как нам усиливать наши позиции. Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны. Поэтому, когда мы говорим о транзите − это и средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечения инвестиций, это и развитие страны", − подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Александр Данилюк рассказал о том, как будет реорганизована СБУ,  также поведал, какие реформы запланированы к проведению в госконцерне Укроборонпром.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия СБУ газ Александр Данилюк транзит газа в Европу Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:03
Чемпионка мира по фитнес-бикини раскрыла рецепт спортивной вкусняшки
16:00
Лига чемпионов: Динамо - Брюгге: видео-трансляция поединка (LIVE), подробности вокруг матча
15:59
"Обдрочиться и не встать": Maruv в латексе засветилась на репетиции Танцев Фото
15:58
В СНБО рассказали, как Украина выкрутится без российского газа
15:55
Google вводит отпечаток пальца для доступа к своим сервисам
15:47
Telegram станет неуязвимым для блокировок
15:42
Зеленский уволил Безсмертного с должности переговорщика в минской ТКГ
15:37
"Спрятал между булками": известный активист погорел на взятке в 30 тысяч долларов
15:31
"Одесса - гостеприимный город": экс-футболист сборной России провел отпуск в Украине
15:30
Спортивный диетолог посоветовала, что съесть на поздний ужин Видео
15:24
Украина объявила персоной нон грата дипломата-шпиона из РФ Видео
15:10
Аквамена 2 не будет из-за Джейсона Момоа
15:03
В Киеве горел ТРЦ: люди в панике бежали из здания Фото Видео
15:02
Суперкубок УЕФА. Ливерпуль - Челси: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
15:01
Суд принял решение о судьбе возившего топливо для флота РФ танкера Видео
14:43
Голливудские звезды обвинили Путина в смерти Эпштейна
14:41
"Запущенная ситуация": в Кремле оценили перспективы встречи Зеленского с Путиным Видео
14:40
Украине спрогнозировали доллар дешевле 25 грн
14:17
Путин и Макрон запланировали встречу из-за Украины
14:16
Кенгуру одурели: в Австралию внезапно нагрянули снегопады - невероятное видео Видео
14:15
Тука прокомментировал "сильное загрязнение" водохранилища Донецка
14:10
"Врет, как и папа": сын Порошенко опозорился во время допроса отца Видео
14:07
Популярную соцсеть Tumblr продали за копейки после отказа от порно-контента
13:50
"Насилие, смерть, трупный запах": на Одесчине найдены убитыми двое мужчин
13:46
"Учителя физики подменил трудовик": украинцы троллят методички для школьных педагогов
13:43
Дорогой транзит газа: Киев создаст новую группу для переговоров с Москвой Видео
13:42
Госкино заплатит: Полякова снимет собственный фильм Видео
13:27
Задержание российского танкера в Херсоне: в РФ попросили Зеленского о помощи Видео
13:24
Курбан байрам: муфтий объяснил, зачем приносят в жертву животных Видео
13:08
"Три магнитофона, три кинокамеры": Укрзализныця громогласно пожаловалась на кражи в поездах
12:57
"Писец, абсолютный пофигизм": журналист объяснил, почему в Грузию больше ни ногой Видео
12:47
Это провокация: "Украина" пытается откреститься от концерта Повалий
12:36
Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам
12:25
Олександр Доній: Справи проти Порошенка в Україні будуть розвалюватися або тривати вічно
12:24
Циклонические войны над Украиной: синоптик назвала дату нового похолодания Видео
12:20
Доползти до Азовского моря: туристы показали на видео страшные дороги на Кирилловку
12:12
Перепутал органы: киевлянка впала в кому из-за ошибки врача
11:58
Надо трусы снять: Лобода взбудоражила сеть интимным фото с растяжкой
11:54
Украинского футболиста московского Динамо возненавидели фанаты
11:36
Прогноз погоды: на Украину надвигается буря Видео
11:21
"Это угроза": Данилюк оценил политическую ориентацию Медведчука Видео
11:10
"Люблю тебя, Москва": скандал во Львове получил продолжение
11:04
Известного итальянского спортсмена сбил автомобиль
11:03
"Индийское дерьмо": "министра-туристку" Супрун "съели" в Сети из-за "вранья" о вакцинах
11:01
Тарантино пропустил смачный киноляп в Однажды в Голливуде Видео
10:59
Элитная резиденция Януковича: стало известно о судьбе охотничьих угодий под Киевом Видео
10:35
Возобновление поставок воды в Крым: у Зеленского расставили точки над "і"
10:32
Зеленая пустота: почему команду Зеленского некому критиковать, и чем это опасно мнение
10:31
Бил ножом в лицо и грудь: под Киевом пассажир напал на таксиста
10:15
Светит пожизненное: экс-президента Киргизии обвинили в убийстве
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять