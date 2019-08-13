В СНБО рассказали, как Украина выкрутится без российского газа

Александр Данилюк / Reuters

Сразу после того, как будет сформирован новый состав Кабмина, немедленно начнется формирование новой группы (во главе с новым министром энергетики), которая будет отвечать за переговоры о подписании нового либо продления действующего контракта на транзит российского газа через Украину в Европу.

С таким заявлением во вторник, 13 августа, выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк в интервью BBC Украина.

Читайте также"Северный поток подвел": Газпрому пришлось резко увеличить транзит газа в Евросоюз через Украину"Нужен ли транзит газа - конечно, нужен. Ведь мы получаем от этого около $3 млрд доходов. Даже с этой позиции − это важно. Есть и другие факторы, которые надо учитывать, в частности и то, как работает украинская ГТС. […] Существует ли угроза? Угроза существует. Первое СНБО, которое созвал президент, касалось именно вопросов энергетической безопасности. И сейчас, когда мы разрабатываем стратегию нацбезопасности, основное внимание мы уделяем и вопросам энергетической безопасности", − заявил он.

Кроме того, Данилюк полагает, что Украина вполне способна нормализировать свою энергетику без российского газа.

"Мы проходили через очень сложные вызовы. На все есть ответ, просто надо всегда думать, как нам усиливать наши позиции. Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны. Поэтому, когда мы говорим о транзите − это и средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечения инвестиций, это и развитие страны", − подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Александр Данилюк рассказал о том, как будет реорганизована СБУ, также поведал, какие реформы запланированы к проведению в госконцерне Укроборонпром.