Усилить контрразведку, убрать борьбу с коррупцией: Данилюк рассказал о реорганизации СБУ

Александр Данилюк рассказал о реформе СБУ / скриншот

Секретарь СНБО Александр Данилюк, которого называют вероятным кандидатом в кресло премьер-министра, рассказал, что команда президента Украины Владимира Зеленского занимается подготовкой законопроектов, которые помогут перестроить различные сферы управления государства, в том числе, Службу безопасности Украины.

Секретарь СНБО подчеркнул, что СБУ исторически встроена в много процессов государства, поэтому без ее реформирования все другие реформы не будут иметь смысла.

"СБУ должна стать мощнее, но в одной ключевой сфере – контрразведке. Также из ведомства уберут дополнительные функции, не присущие СБУ, в частности экономическую сферу и борьбу с коррупцией", - уточнил Данилюк.

По словам Данилюка, международные партнеры поддерживают подобную инициативу.

"Сейчас я создал группу, которая над ними работает, и мы движемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему он не был принят нашими партнерами, в частности с НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", – сказал Данилюк в интервью на 24-м канале.

Напомним, ранее Александр Данилюк рассказал о запланированных реформах в Укроборонпроме. По словам Данилюка, необходимо оптимизировать предприятие, что в будущем облегчит контроль обеспечит прозрачную работу концерна.

Читайте такжеЗапрет ВКонтакте и Яндекса: Данилюк высказался по поводу санкций против соцсетей РФ"Нам надо унифицировать модельную строку. И чтобы собственно само производство также было концентрированным. Почему? Потому что, когда одно предприятие полностью загружено, там гораздо проще контролировать качество, там гораздо проще уменьшить стоимость и так далее. Это в любом частном бизнесе делается. Так же это должно происходить в государственном бизнесе", - отметил он.