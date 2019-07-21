Данилюк прокомментировал свое возможное премьерство

Глава СНБО предоставил решать его будущее президенту Зеленскому.
Секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал прошедшие в Украине досрочные выборы в Раду 2019 и слухи о своем возможном премьерстве.
Отвечая на вопросы в штабе партии Слуги народа политик отметил, что в ближайшее время сосредоточен на работе в Совете Нацбезопасности и обороны и планирует реформировать этот орган.
"Сейчас у меня очень важная функция – это наладить работу СНБО. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому надо уделять много внимания. Если будет решение президента... Это от него зависит. Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - ответил Данилюк на вопрос журналистов о выдвижении его кандидатуры на пост руководителя Кабинета министров.
Также Данилюк прокомментировал информацию о том, что премьером может стать Айварас Абромавичус, бывший министр экономики Украины, и Андрей Коболев, главу правления НАК Нафтогаз.
"Для меня это новые лица. Коболев руководитель госкомпании, это на самом деле бизнес, а не госсектор. Абромавичус был министром экономики, и опыт, который он получил, является важным. В экономике он точно разбирается неплохо", - отметил Данилюк.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предварительные результаты выборов и пояснил, хочет ли видеть Святослава Вакарчука на посту украинского премьера.
В свою очередь, Юлия Тимошенко, лидер партии Батькивщина, отметила, что будущее премьерского поста находится целиком в руках Зеленского.
Ранее были опубликованы первые результаты голосования парламентских выборов-2019. Предварительные результаты выборов в Украине по данным экзит-полов показывают огромный отрыв партии Слуга Народа.
Как сообщалось ранее, чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля. В Центризбиркоме расчитывают, что к вечеру ситуация изменится, но пока явка не дотягивает до предыдущих парламентских выборов.
Экзит-полы показывают такие результаты выборов в парламент 2019:
Выборы в Раду: всеукраинский экзит-пол по заказу 1+1
Опрос ТСН показал следующие результаты парламентских выборов 2019 (по состоянию на 18.00):
- Слуга Народа - 44,4
- Батькивщина - 7,7%
- Голос - 6,0%
- Европейская солидарность - 8,5%
- Оппозиционная платформа За жизнь - 12,5
- Оппозиционный блок - 3%
- Сила и честь - 3,9%
Выборы в Раду: национальный экзит-пол
По данным Национального экзит-пола, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова, в Раду проходят следующие партии:
- Слуга Народа - 44,2%
- Батькивщина - 7,4 %
- Голос - 6,5%
- Европейская солидарность - 8,8%
- Оппозиционная платформа За жизнь - 11,4%
- Оппозиционный блок - 3,3%
- Сила и честь - 4,3%
Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.