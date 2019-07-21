Данилюк прокомментировал свое возможное премьерство

Александр Данилюк / Reuters

Секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал прошедшие в Украине досрочные выборы в Раду 2019 и слухи о своем возможном премьерстве.

Отвечая на вопросы в штабе партии Слуги народа политик отметил, что в ближайшее время сосредоточен на работе в Совете Нацбезопасности и обороны и планирует реформировать этот орган.

"Сейчас у меня очень важная функция – это наладить работу СНБО. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому надо уделять много внимания. Если будет решение президента... Это от него зависит. Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - ответил Данилюк на вопрос журналистов о выдвижении его кандидатуры на пост руководителя Кабинета министров.

Также Данилюк прокомментировал информацию о том, что премьером может стать Айварас Абромавичус, бывший министр экономики Украины, и Андрей Коболев, главу правления НАК Нафтогаз.

"Для меня это новые лица. Коболев руководитель госкомпании, это на самом деле бизнес, а не госсектор. Абромавичус был министром экономики, и опыт, который он получил, является важным. В экономике он точно разбирается неплохо", - отметил Данилюк.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предварительные результаты выборов и пояснил, хочет ли видеть Святослава Вакарчука на посту украинского премьера.

В свою очередь, Юлия Тимошенко, лидер партии Батькивщина, отметила, что будущее премьерского поста находится целиком в руках Зеленского.

Ранее были опубликованы первые результаты голосования парламентских выборов-2019. Предварительные результаты выборов в Украине по данным экзит-полов показывают огромный отрыв партии Слуга Народа.

Как сообщалось ранее, чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля. В Центризбиркоме расчитывают, что к вечеру ситуация изменится, но пока явка не дотягивает до предыдущих парламентских выборов.

Экзит-полы показывают такие результаты выборов в парламент 2019:

Выборы в Раду: всеукраинский экзит-пол по заказу 1+1

Опрос ТСН показал следующие результаты парламентских выборов 2019 (по состоянию на 18.00):

Слуга Народа - 44,4

Батькивщина - 7,7%

Голос - 6,0%

Европейская солидарность - 8,5%

Оппозиционная платформа За жизнь - 12,5

Оппозиционный блок - 3%

Сила и честь - 3,9%

Выборы в Раду: национальный экзит-пол

По данным Национального экзит-пола, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова, в Раду проходят следующие партии:

Слуга Народа - 44,2%

Батькивщина - 7,4 %

Голос - 6,5%

Европейская солидарность - 8,8%

Оппозиционная платформа За жизнь - 11,4%

Оппозиционный блок - 3,3%

Сила и честь - 4,3%