Данилюк рассказал о запланированных реформах в Укроборонпроме

Данилюк намерен реформировать Укроборонпром / Фото: Reuters

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что новая власть намерена реализовать ряд реформ в государственном концерне Укроборонпром.

"Надо ввести нормальное корпоративное управление, сильный наблюдательный совет с определенной ответственностью менеджмента перед ней. То есть корпоративное управление, существующее в частном секторе, должно быть применено к Укроборонпрому, - цитирует его 24 канал.

По словам Данилюка, необходимо оптимизировать предприятие, что в будущем облегчит контроль обеспечит прозрачную работу концерна.

"Нам надо унифицировать модельную строку. И чтобы собственно само производство также было концентрированным. Почему? Потому что, когда одно предприятие полностью загружено, там гораздо проще контролировать качество, там гораздо проще уменьшить стоимость и так далее. Это в любом частном бизнесе делается. Так же это должно происходить в государственном бизнесе", - отметил он.

Как ранее сообщалось, сотрудники Департамента контрразведки СБУ проводят обыски в рамках расследования по факту завладения денежными средствами в сумме более 6 млн долларов в оборонной сфере.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что украинский оборонный сектор за пять лет недополучил 30 млн долларов, которые вывели на оффшорные счета.